هذه تفاصيل أبرز المسلسلات المنتظر عرضها عبر الشاشات العربية "الزعيم".. أمل بوشوشة ويحيى الفخراني يتنافسون في "رمضان العمالقة" 2018!

قبل 45 يوما من حلول شهر رمضان الفضيل بدأت تتضح خارطة ومعالم الأعمال التلفزيونية الدرامية، حيث استقر العديد من النجوم على المسلسلات التي سيطلون بها على المشاهدين لهذا الموسم، التي تشمل لائحة كبيرة من أشهر نجوم الفن في الوطن العربي. تعرفوا معنا على القائمة الأولية بأبرز المسلسلات المنتظر عرضها لرمضان 2018:

يطل النجم عادل إمام على الجمهور هذا العام من خلال مسلسل "عوالم خفية" الذي تدور أحداثه حول صحفي كبير تقع في يده مذكرات ممثلة مشهورة قتلت، وتحتوي على خبايا وأسرار لشخصيات فاسدة. العمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، ومن إخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب ووهبة مجدي وأسامة عباس. ويعرض المسلسل على قنوات cbc المصرية.

أمل بوشوشة مع خالد النبوي في "منطقة محرمة"

النجم خالد النبوي يلعب بطولة مسلسل "منطقة محرمة" وهو من كتابة يوسف حسن يوسف وإخراج محمد بكير، ويشارك في العمل حنان مطاوع، محمد دياب، أمل بشوشة، أميرة هاني. النجم المصري ياسر جلال يطل مع دينا والفنانة نور هذا الموسم في مسلسل "رحيم" الذي تدور أحداثه حول شخصية رجل يتاجر في أعمال غير مشروعة. وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

غادة عبد الرازق "ضد مجهول".. ومحمد رمضان "صعيدي"

انطلقت الفنانة غادة عبد الرازق بتصوير أولى مشاهدها من مسلسلها "ضد مجهول" المقرر عرضه في رمضان، وتجسد فيه دور سيدة متزوجة من شخص مهم وتعيش حياة مليئة بالسعادة معه لكن فجأة يلاحقها الماضي بأسراره "ضد مجهول" من إخراج طارق رفعت وتأليف أيمن سلامة وبطولة: حنان مطاوع، روجينا، محمد دياب، محمد كيلاني، أحمد سعيد عبد الغني". فيما يجمع مسلسل "نسر الصعيد" محمد رمضان مع الفنانة التونسية درة وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي.

يحيى الفخراني ومي عز الدين يعودان إلى الواجهة

بعد غيابه عن الموسم الماضي، يشارك الفنان القدير يحيى الفخراني هذا الموسم في بطولة مسلسل "بالحجم العائلي" الذي يتطرق إلى قضايا اجتماعية، وهو من إخراج هالة خليل، وكتابة محمد رجاء، ويشارك فيه ميرفت أمين وعدد كبير من النجوم. الأمر نفسه، بالنسبة إلى النجمة المصرية مي عز الدين التي غابت هي الأخرى عن المشاهدين في العام الفارط، إذ تطل عليهم هذه المرة في عملها الجديد "رسايل" ويشاركها فيه كل من: خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، مها أحمد، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إبراهيم فخر.

نيللي كريم "تختفي" في موسكو!

تواصل المغنية اللبنانية هيفاء وهبي خوض تجربتها في مجال الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "لعنة الكارما"، وهو من كتابة وتأليف عبير سليمان وإخراج فاروق إسماعيل، ومن إنتاج ممدوح شاهين. فيما انطلقت نيللي كريم قبل أسابيع بتصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد "اختفاء" بالعاصمة الروسية موسكو حيث تلعب دور دكتورة جامعية في روسيا تبحث عن زوجها الذي يختفي فجأة. المسلسل من بطولة هشام سليم، محمد ممدوح، إسماعيل شرف، ومن تأليف أيمن مدحت وإخراج أحمد مدحت. الفنانة يسرا تظهر هذا الموسم بمسلسل "بني يوسف" الذي توقف تصويره حاليا انتظارا لتعافي يسرا بعد إصابتها في قدمها في كواليس تصوير العمل. المسلسل من إخراج محمد علي، ومن تأليف المبدع أمين جمال.

.. ومسلسلات سورية وخليجية تدخل المنافسة

يقتحم مسلسل "الهيبة" في جزئه الثاني المنافسة في رمضان 2018، وهو من بطولة تيم حسن ونيكول سابا، ومن تأليف الكاتب مجدي صابر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد شفيق. وانضم مؤخرا النجم قضي خولي إلى السباق الرمضاني من خلال مسلسل "هارون الرشيد"، كذلك سيعرض مسلسل "حريم الشاويش" الذي يشمل بطولة نسائية واسعة، وبينهم: جيني اسبر وليليا الأطرش وعبير صبري. ومن المسلسلات البارزة في الخليج التي ستعرض هذا الموسم: مسلسل "عطر الروح"، مسلسل "عزوتي"، مسلسل "شيء من الماضي" لهيفاء حسين.