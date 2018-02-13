تستعد المغنية الجزائرية كاميليا ورد لإقامة حفل فني بمشاركة الفنان وائل جسار في مدينة قبرص خلال الشهر الجاري، ومن ثم التوجه إلى مصر والجزائر، لتسجيل أغنيات مصرية وجزائرية، بعد إحيائها حفلتين في بيروت ودبي، قدمت من خلالهما أجمل ما غناه عمالقة الفن العربي.
كاميليا ورد تخفي وراء شهرتها اسمها الحقيقي وهو "كوثر خواتمية"، نافية في حوار مع جريدة "الحياة" اللندنية أن يكون سبب ذلك رفضا من أسرتها لاحترافها الغناء، وأوضحت: «أنتمي إلى أسرة مثقفة واعية، عملت والدتي مدرسة للغة الفرنسية، ودخلت الوسط الفني بدعم من والدي رحمه الله، فوالدتها تعود إلى أصول سورية وكانت آنذاك مطربة، والتحقت بالوسط من المدرسة وصولاً إلى مدرسة الموسيقى، وفي عام 2010، انتقلت إلى التلفزيون الجزائري، من خلال أدائي لكلمات أغنية للمنتخب الوطني".
وأضافت المتحدثة قائلة: "مسيرتي شهدت تنقلا بين دول عدة من بينها سورية والأردن، حتى مشاركتي ضمن برنامج المسابقات «آراب أيدول» في بيروت، أما بالنسبة إلى اسمي الفني فهو من اختيار والدي رحمه الله، ولقب ورد يأتي نسبة إلى وردة الجزائرية التي تنتمي إلى نفس عشيرتي، كما أن الجميع يطلق علي لقب كاميليا في حياتي وهذا الأمر محبب بالنسبة إلي». المغنية التي وقفت على أكبر مسارح الجزائر قالت إنها تتمنى الوقوف على مسارح أوبرا مصر، والقرية العالمية في دبي، والموريكس دور بلبنان.
من جهة ثانية، تطمح كاميليا إلى خوض تجربة التمثيل في دور بطولي، فتقول: «أتمنى أن أقدم دورا يحاكي شخصيتي الحقيقية أو الجانب الآخر منها، ومن خلال ما عرض من أعمال تمنيت لو أديت عملاً في مسلسل الأخوة، أحب من عملوا فيه، ويعجبني من الممثلين نادين نسيب نجيم، وتيم حسن، وأمل بشوشة، فطموحي العمل معهم يوماً ما».
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حسام. ف
صحافي بجريدة الشروق اليومي
تستعد المغنية الجزائرية كاميليا ورد لإقامة حفل فني بمشاركة الفنان وائل جسار في مدينة قبرص خلال الشهر الجاري، ومن ثم التوجه إلى مصر والجزائر، لتسجيل أغنيات مصرية وجزائرية، بعد إحيائها حفلتين في بيروت ودبي، قدمت من خلالهما أجمل ما غناه عمالقة الفن العربي.
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كاميليا ورد تخفي وراء شهرتها اسمها الحقيقي وهو "كوثر خواتمية"، نافية في حوار مع جريدة "الحياة" اللندنية أن يكون سبب ذلك رفضا من أسرتها لاحترافها الغناء، وأوضحت: «أنتمي إلى أسرة مثقفة واعية، عملت والدتي مدرسة للغة الفرنسية، ودخلت الوسط الفني بدعم من والدي رحمه الله، فوالدتها تعود إلى أصول سورية وكانت آنذاك مطربة، والتحقت بالوسط من المدرسة وصولاً إلى مدرسة الموسيقى، وفي عام 2010، انتقلت إلى التلفزيون الجزائري، من خلال أدائي لكلمات أغنية للمنتخب الوطني".
وأضافت المتحدثة قائلة: "مسيرتي شهدت تنقلا بين دول عدة من بينها سورية والأردن، حتى مشاركتي ضمن برنامج المسابقات «آراب أيدول» في بيروت، أما بالنسبة إلى اسمي الفني فهو من اختيار والدي رحمه الله، ولقب ورد يأتي نسبة إلى وردة الجزائرية التي تنتمي إلى نفس عشيرتي، كما أن الجميع يطلق علي لقب كاميليا في حياتي وهذا الأمر محبب بالنسبة إلي». المغنية التي وقفت على أكبر مسارح الجزائر قالت إنها تتمنى الوقوف على مسارح أوبرا مصر، والقرية العالمية في دبي، والموريكس دور بلبنان.
من جهة ثانية، تطمح كاميليا إلى خوض تجربة التمثيل في دور بطولي، فتقول: «أتمنى أن أقدم دورا يحاكي شخصيتي الحقيقية أو الجانب الآخر منها، ومن خلال ما عرض من أعمال تمنيت لو أديت عملاً في مسلسل الأخوة، أحب من عملوا فيه، ويعجبني من الممثلين نادين نسيب نجيم، وتيم حسن، وأمل بشوشة، فطموحي العمل معهم يوماً ما».