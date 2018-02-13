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أعلنت عن مشروع لإنتاج الأنسولين واشترطت مرونة في مناخ الأعمال
الدانمارك تطلب من الجزائر إلغاء القاعدة الإستثمارية 51 ـ49!
دعا وزير الخارجية عبد القادر مساهل، رجال الأعمال الدنمركيين الثلاثاء، إلى دخول السوق الجزائرية والاستثمار في كافة المجالات، وذلك بالشراكة مع المتعاملين الخواص الجزائريين، في وقت اشترط هؤلاء التخلي عن القاعدة الاستثمارية 51 ـ49 المنظمة للاستثمار الأجنبي في الجزائر والتي تم استحداثها سنة 2009 عبر قانون المالية التكميلي آنذاك، ورافع وفد يتكون من 50 مؤسسة دانمركية لصالح مشروع مخبر "نوفونورديسك" في الجزائر لإنتاج الأنسولين والكائن مقره ببوفاريك بالبليدة.
وقال مساهل لدى افتتاحه منتدى الأعمال الجزائري الدانماركي بين منتدى رؤساء المؤسسات ومنظمة أرباب العمل الدانماركية "الكونفيدرالية الدانماركية للصناعة"، إن رفع المبادلات التجارية بين الجزائر والدانمارك بات أكثر من ضرورة، داعيا إلى شراكات جديدة في هذا المجال ويتعلق الأمر بالصناعة الصيدلانية والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والنقل البحري واللوجيستيك، وخاطب المؤسسات الدانماركية الحاضرة قائلا: "مرحبا بكم في السوق الجزائرية، لكن عليكم بالإنتاج ثم التسويق فالتصدير"، كما طالبهم بالعمل مع رجال الأعمال الجزائريين جنبا إلى جنب.
من جهته، وزير الخارجية الدانماركي انديرس سامويلسن، وصف حظوظ الاستثمار في الجزائر بالكبيرة جدا، حيث شجع على التوجه للاستثمار الحر الذي يهدف إليه المنتدى وتدعو له الجزائر من خلال تعزيز العلاقات الثنائية وتقويتها في القطاعات الاقتصادية والأمنية أيضا، مؤكدا "لديكم في الجزائر مؤسسات دنماركية تنشط منذ 3 عقود".
وفي نفس السياق، طالب مدير تطوير الأسواق والتجارة الدولية للدانمارك، هولست نيلسون جينس، بضرورة التخلص من القاعدة الاستثمارية 51 ـ 49 المنظمة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر لضمان توافد عدد كبير من المؤسسات الدانماركية إلى السوق الجزائرية، رغم أن هذه الأخيرة لا تشكل عائقا كبيرا في الظرف الراهن حسبه، إلا أن إزالتها ستكون أكثر إغراء للدانماركيين أو غيرهم من الأجانب لدخول السوق الجزائرية ونقل الخبرة والتكنولوجية والتجربة.
هذا، وتم الثلاثاء، وفي إطار الشراكة الاقتصادية وضع حجر الأساس لإنجاز مركب إنتاج الأنسولين بمدينة بوفاريك في إطار شراكة بين مجمع صيدال ونوفونورديسك من طرف رئيس الدبلوماسية الدانماركية ووزير الصحة مختار حسبلاوي، حيث تتواجد الدانمارك بالجزائر من خلال مخابر نوفو نورديسك التي تصنع في إطار شراكة مع المجمع الصيدلاني الوطني صيدال أدوية مضادة لداء السكري بكل من قسنطينة وتيزي وزو.
02018/03/06 على 22:501
التخلي عن 51 ـ 49 لفائدة 1-99 ؟