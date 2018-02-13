حل 83 خلافا ونزاعا لشركة سونطراك

اعتبر الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، ولد قدور عبد المؤمن، أن سعيه منذ تعيينه، على رأس الشركة يتمثل، في توطيد العلاقة بين العمال والدفع بلغة الحوار، بين كل الأطراف خاصة مع الشركات الوطنية والأجنبية، وهذا من أجل الرقي بالشركة المصنفة من أكبر الشركات العالمية.

معتبرا أن الشركة لا يمكن لها أن تتطور دون حوار، وهو أسلوب- كما قال تمكنا من خلاله- من حل 83 نزاعا وهو ما سيدفع بنا إلى المزيد من التطور والتقدم لخدمة الشركة، وقد استغل زيارته لولاية تبسة بزيارة المنشأة الغازية بعقلة احمد ببلدية الصفصاف، التي تزود إيطاليا بالغاز الطبيعي، بكمية تصل 34 مليار متر مكعب، وقد وجد في الغاز الجزائري المتميز عالميا، إقبال 11 زبونا بإيطاليا وهو ما أوصل الشركة إلى ضخ 40 بالمائة من الغاز الجزائري نحو الضفة الأخرى عبر الجارة تونس.