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بن غبريط تعلن إطلاق مشاورات حول الملف
نحو تأجيل البكالوريا إلى ما بعد رمضان
اقترحت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط، الأربعاء، تأخير تاريخ امتحانات البكالوريا بأسبوعين إلى غاية 19 جوان أي بعد شهر رمضان بسبب الحركة الإحتجاجية التي عاشها القطاع.
ونشرت بن غبريط بيانا على صفحتها بموقع "فايسبوك" جاء فيها "سيتم إطلاق استشارة واسعة حول تواريخ بكالوريا 2018 وذلك بالإتفاق مع شركائها الإجتماعيين المعتمدين".
واقترحت تأخير امتحانات البكالوريا من التواريخ المعلنة سابقا وهي 3-4-5-6-7 جوان 2018 إلى 19-20-23/21-24 جوان 2018".
واوضحت الوزيرة أن المقترح جاء "حرصا من وزارة التربية على توفير أفضل حظوظ النجاح للتلاميذ ومراعاة للقلق الذي عاشوه".
وجاءت مبادرة بن غبريط للتجاوب مع مخاوف أبداها التلاميذ وأولياؤهم، عقب الحركة الاحتجاجية التي شلت عدة ثانويات لأسابيع.
02018/03/07 على 20:451
نعم الاقتراح ، يكون موعد البكالوريا مناسبا بعد شهر رمضان المعظم مباشرة إن شاء الله .
Abdelkrim - Algerie2018/03/07 على 21:102
من الخطأ الفادح أن تترك وزارة التربية للتلاميذ أن يقرروا تواريخ إمتحاناتهم للبكلوريا، بداعي إستشاراتهم. متى كانوا التلاميذ يقرروا تواريخ الإمتحانات ؟؟ و هذه مهزلة أخرى لسمعة الجزائر . في الدول المتقدمة التلميذ بعيد كل البعد عن قرارات تسيير الإدارة و كل يعمل عمله. التلميذ همه تحصيل العلوم و النجاح.
fouzia - khenchela2018/03/07 على 21:253
سلام انا قريت انه سوف يتم استفتاء من قبل التلاميذ لتحديد تاريخ البكالوريا اقسم بالله العلي العظيم مهزلة بعينها الطاقم الوزاري التربوي كله و ترسنة من النقابات لايستطعون تحديد ماهو النافع للتلاميذ والله اني تحت الصدمة من يسيير مايسمى وزارة التربية والتعليم, واخيرا لاتنسوا ان تسألهم اي فصل تحبذوا ان تمتحنوا فيه تجنوبا لاي غضب من طرفهم, التلميذ ركب على وزارة روحي يادزاير راحت هيبتك
fatiha2013 - algerien2018/03/07 على 22:064
ابناء الجنوب الكبير في درجة حرارة فوق 50 درجة مئوية
علي - دزاير2018/03/07 على 22:125
الوزيرة تضع قرارات وفقا لمنهاجها وليس لمراعاة ضروف التلاميذ تستطيع تحديد العتبة اذا اضطرها الامر اما ان يكون الامتحان بعد عيد الفطر فانا ضدها تماما.
رشاد - الصحراء2018/03/07 على 22:156
في الصحراء نرفض رفضا مطلقا.... درجة الحرارة في جوان تفوق 50درجة