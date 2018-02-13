بن غبريط تعلن إطلاق مشاورات حول الملف نحو تأجيل البكالوريا إلى ما بعد رمضان

اقترحت وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط، الأربعاء، تأخير تاريخ امتحانات البكالوريا بأسبوعين إلى غاية 19 جوان أي بعد شهر رمضان بسبب الحركة الإحتجاجية التي عاشها القطاع.

ونشرت بن غبريط بيانا على صفحتها بموقع "فايسبوك" جاء فيها "سيتم إطلاق استشارة واسعة حول تواريخ بكالوريا 2018 وذلك بالإتفاق مع شركائها الإجتماعيين المعتمدين".

واقترحت تأخير امتحانات البكالوريا من التواريخ المعلنة سابقا وهي 3-4-5-6-7 جوان 2018 إلى 19-20-23/21-24 جوان 2018".

واوضحت الوزيرة أن المقترح جاء "حرصا من وزارة التربية على توفير أفضل حظوظ النجاح للتلاميذ ومراعاة للقلق الذي عاشوه".

وجاءت مبادرة بن غبريط للتجاوب مع مخاوف أبداها التلاميذ وأولياؤهم، عقب الحركة الاحتجاجية التي شلت عدة ثانويات لأسابيع.

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