ابن رجل أعمال معروف ينتحر شنقا بمعسكر!

date 2018/03/08 views 2149 comments 0
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icon-writer س. ع

استيقظ سكان مدينة معسكر، صباح الخميس، على وقع خبر انتحار ابن رجل أعمال معروف في المنطقة. وبحسب مصادر متطابقة، فإنه تم العثور على الشاب ذي 30 عاما ميتا، بعدما شنق نفسه بحبل داخل المسكن العائلي، بحي الهواء الجميل.

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وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة المأساوية.

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