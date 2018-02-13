توقيف 5 أشخاص حوّلوا كشكا لترويج 3.5 كلغ من المخدرات ببسكرة

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة، الخميس، من حجز 3.5 كلغ من المخدرات، متمثلة في كيف معالج، كانت مخبأة داخل كشك مخصص لبيع التبغ والكبريت والإكسسوارات بوسط مدينة بسكرة.

كما تم خلال هذه العملية توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 سنة و39 سنة، للاشتباه في تورطهم في حيازة كمية المخدرات المحجوزة والمتاجرة بها، بترويجها وسط الشباب ومتعاطي هذا النوع من المخدرات.

وبحسب مصادرنا الأمنية، فإن عملية توقيف المشتبه فيه وحجز الكمية المعتبرة من الكيف المعالج تمت إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى مصالح الأمن، بشأن النشاط المشبوه لأفراد العصابة الذين يستغلون الكشك التجاري كمكان لتخزين المخدرات وبيعها، ليتم الترصد للمشتبه فيهم ومراقبة تحركاتهم واتصالاتهم والزبائن الذين يترددون على المحل التجاري، قبل مباغتتهم وتوقيفهم وحجز كمية المخدرات.

المشتبه فيهم تم تحويلهم على مقر المصلحة للتحقيق معهم وتكوين ملفات قضائية ضدهم في انتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في قضيتهم، في وقت أضافت مصادرنا أن الجهات المختصّة أقدمت على إصدار قرار بالغلق التحفظي للكشك في انتظار أن تفصل الجهات القضائية المختصة في القضية.