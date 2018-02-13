جنايات العاصمة تفتح ملف تفجيرات مركز الأبحاث للجيش بالبويرة قريبا

تنظر محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، خلال دورتها المقبلة في ملف تفجيرات القطاع العملياتي بالبويرة الذي عرف عدة تأجيلات قبل الفصل فيه، ويتعلق الأمر بـ15 متّهما من بينهم 8 موقوفين، وجهت لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلّحة، تشجيع وتمويل جماعة إرهابية وتكوين جماعة إرهابية غرضها بثّ الرّعب في أوساط السكان، وخلق جوّ انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حياتهم وحرّياتهم وأمنهم للخطر.

وهي الوقائع التي أحيل المتهمون بموجبها إلى المحاكمة، عقب التحريات التي باشرتها فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر، من خلال استغلال المعطيات المتعلّقة بنوع المركبات المستعملة في التفجيرات الإرهابية بمدينة البويرة، والتي استهدفت مركز الأبحاث والتحريات التابع للجيش الوطني الشعبي، إلى جانب حافلة لنقل عمال بشركة أجنبية، والذي خلف سقوط 60 ضحية، و13 عسكريا جرحى، و3 مدنيين مصابين.

وتشير المعلومات القضائية حول الملف، أن التحقيقات كشفت هوية صاحبي السيارتين، وتوصلت من خلالهما إلى المتهمين بعد عملية تتبع لسجل المكالمات الهاتفية، التي أجروها مع المكلف بشراء السيارتين، وتعلق الأمر بالمدعو "م. ك" والمكنى "زيتونة" هذا الأخير تبين أنه عنصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية في البويرة، ومن خلال تصريحاته واعترافاته تم توقيف باقي المتورطين، في انتظار سماع أقوالهم بجلسة المحاكمة.