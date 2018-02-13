قبضت عناصر فرقة شرطة الحدود البحرية لميناء بجاية على شخصين، بحوزتهما كمية من المخدرات (كيف معالج) كانا بصدد استهلاكها داخل الميناء.
تفاصيل القضية تعود إلى اشتباه عناصر الشرطة العاملة ليلا بميناء الصيد البحري ببجاية خلال دورية مراقبة في شخصين كانا في مكان منعزل بعيد عن الأنظار. وبعد إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي، عثر بحوزتهما على كمية من المخدرات متمثلة في قطع من الكيف المعالج.
المعنيان صرحا بأنهما كان ينويان استهلاكها، كما أنهما معتادان على استهلاك المخدرات، ويتعلق الأمر بالمدعوين "ب. ب"، المقيم ببني ورثيلان بسطيف، و"ف. ي"، المقيم ببجاية. وقد أنجز ملف جزائي في حق المشتبه فيهما لأجل قضية حيازة واستهلاك المخدرات، وتم تحويلهما إلى السلطات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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توقيف شخصين يستهلكان المخدرات داخل ميناء بجاية
توفيق بن يحيى
قبضت عناصر فرقة شرطة الحدود البحرية لميناء بجاية على شخصين، بحوزتهما كمية من المخدرات (كيف معالج) كانا بصدد استهلاكها داخل الميناء.
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تفاصيل القضية تعود إلى اشتباه عناصر الشرطة العاملة ليلا بميناء الصيد البحري ببجاية خلال دورية مراقبة في شخصين كانا في مكان منعزل بعيد عن الأنظار. وبعد إخضاعهما لعملية التلمس الجسدي، عثر بحوزتهما على كمية من المخدرات متمثلة في قطع من الكيف المعالج.
المعنيان صرحا بأنهما كان ينويان استهلاكها، كما أنهما معتادان على استهلاك المخدرات، ويتعلق الأمر بالمدعوين "ب. ب"، المقيم ببني ورثيلان بسطيف، و"ف. ي"، المقيم ببجاية. وقد أنجز ملف جزائي في حق المشتبه فيهما لأجل قضية حيازة واستهلاك المخدرات، وتم تحويلهما إلى السلطات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.