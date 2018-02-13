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عاتب نشطاء التيار واتهم بعضهم بتضليل مخالفيهم.. محمد عيسى:
"يا سلفية الجزائر.. كونوا مسلمين جزائريين وكفى"!
- البعض يتخذ السلفيَّة منهجا حزبيّا كمنهج الأحزاب الأخرى
- لا تنسوا أن السلفيين يختلفون في مسائل الفقه والنكاح وفي الفرائض والبيوع
أعاب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، النهج الذي يتبناه بعض نشطاء "السلفية" في البلاد، من تضليل من يخالفهم أو اتخاذ المنهج كحزب، فقدر بشأنه أنه "يُنكَر ولا يُمكن إقراره".
قدم الوزير عيسى، كلمة توجيهية إلى التيار السلفي، تحت عنوان "يا سلفية الجزائر هكذا كونوا أو لا تكونوا!!! مسلمين جزائريين، وكفى !!!"، وحملت الكلمة التي نشرها على صفحته في "فايسبوك" بعض اللوم على التيار، وكتب يقول: "وأما اتِّخاذ السلفيَّة كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حقٍّ واتخاذ السلفية كمنهج حزبي فلا شكَّ أن هذا خلاف السلفيَّة".
وأضاف الوزير: "لكن بعض من انتهج السلفيَّة في عصرنا هذا صار يضلّل كل من خالفه ولو كان الحق معه، واتَّخذها بعضهم منهجا حزبيّا كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى الإسلام، وهذا هو الذي يُنكَر ولا يُمكن إقراره".
ووظف وزير الشؤون الدينية، في بداية كلمته عبارة "سلفية الجزائر" و"مسلمين جزائريين"، ويُفهم منها خشية عيسى توجه التيار السلفي إلى خلاف ما تعتمده الدولة الرسمية، خاصة أن التيار السلفي معروف عنه انصياعه وتوجهاته لتوجه معيّن، لهذا طالبهم بأن يكونوا مواطنين جزائريين قبل كل شيء.
كما اعتمد ممثل الحكومة، على جواب للشيخ العلامة الراحل ابن العثيمين، ليقيم الحجة على من يسمون أنفسهم التيار السلفي، وأورد: "عندما أقرأ هذا الجواب للشيخ ابن العثيمين رحمه الله لا أَجِد معنى لما يطلق عليه "السلفية" إلا الإسلام الذي يُؤْمِن به كل المسلمين في الجزائر وفِي غيرها... قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: "السلفيَّة هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ لأنهم هم الذين سلفونا وقدمونا وتقدموا علينا، فاتباعهم هو السلفية".
وبالنسبة إلى الوزير، فإن "اتِّخاذ السلفيَّة كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حقٍّ واتخاذ السلفية كمنهج حزبي فلا شكَّ أن هذا خلاف السلفيَّة".
وتوقف عيسى عند بعض المسائل التي يختلف فيها أتباع السلفية، ومن ذلك إنكار أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربَّه، وأن الذي يُوزن يوم القيامة هي الأعمال، واختلافهم كذلك في مسائل الفقه والنكاح، في الفرائض، في العِدَد، في البيوع، وفي غيرها من المسائل.
وختم وزير الشؤون الدينية يقول: "السلفية اتباع منهج السلف عقيدة وقولا وعملا وائتلافا واتفاقا وتراحما وتوادا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مكثل الجسد الواحد) أو قال: (مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)".
الغريب - الجزائر2018/03/09 على 22:011
يا علماني كن مسلما مالكيا و لا تتسطر بالدين.عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن شر الناس [عند الله يوم القيامة] (1) ذو الوجهين , الذي يأتي هؤلاء بوجه , وهؤلاء بوجه "
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا "
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له وجهان في الدنيا, كان له لسانان من نار يوم القيامة .
02018/03/09 على 22:152
بعض السلفية في الجزائر لا يقولون قال الله و قال الرسول-ص- و انما يقولون قال الشيخ وكفى و شغلهم الشاغل مهاجمة الاخواان المسلمين و يفظلون حتى الكيان الصهيوني ععلى هذه الجماعة و يطبقون بالحرف الواحد مماا يامر به ال سعود وكانهم سعوديون و ليسوا جزائريين الله يهدينا اجمعين و يبعد عنا هذه الفتتن
02018/03/09 على 22:153
ولاء الوهابيين فقط لإخوانهم المجسمة الذين يعطونهم الأوامر من خارج الوطن وهم يعتبرون الجزائريين الذين هم على عقيدة أبي الحسن الأشعري أب عن جد بأنهم كفار ولهذا السبب استحلوا أرواحهم وأموالهم ونساءهم خلال ما يسمى العشرية السوداء. والعثيمين ضال مضل مجسم كان يشبه الله بالمخلوق فلا التفات إليه ولأتباعه من المجسمة. الوهابيون يلبسون على الشعب باسم السلفية فإن كانت لهم سلفية فهي سلفية ابليس والعياذ بالله منه. والله من وراء القصد
حمزة الجزائري - الجزائر الحبيبة2018/03/09 على 22:184
وزارة الشؤون الدينية في الجزائر تدعي انها تتبع المذهب المالكي ولكنها في الحقيقة بعيدة كل البعد عن المذهب المالكي والدليل على ذلك القرار الاخير بمنع (الجمع بين المغرب والعشاء في المساجد بسبب المطر) وهذه الرخصة اقرها المالكية بينما الوزارة ترفضها بحجة انها فتوى مستوردة من الخليج ، المشكل في الجزائر ان التيار الصوفي هو المسيطر على القرارات الدينية في الجزائر والدليل وجود مظاهر الشرك وزيارة الاضرحة التي يحرمها الاسلام تحريم مطلق بينما الوزارة لم تحرك ساكنا لمنعها !!!
دزيري - Concorde2018/03/09 على 22:195
هم مسلمون سعوديون حنابلة ضد المذهب المالكي ! متشبعون بالغكر الوهابي !
صلاتهم تختلف عن صلاتنا: جلسة استراحة رفع الأيدي أثناء التكبير بع التشهد !! عدم رفع الأيدي أثناء الدعاد ما عدا القنوت !! وإذا مرض أحدهة بوعكة صحية خفيفة يصلي على الكرسي
زكاة فطرهم الأرز و الدقيق !
يجمعون بين المغرب والعشاء إن سقطت ضخات مطر !!
لا يفقهون في الدين إلا لايجوز حرام ...
هل تدرون مامعنى شعارهم قال الله قال الرسول ؟؟ لا يؤمنون باجتهاد العلماء في المسائل المستحدثة
عندهم كل محدثة بدعة ! بما فيه الفايسبوك !!
02018/03/09 على 22:356
وهل امام مالك قال ان رسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه جهارا ؟؟؟؟؟صحيح مسلم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ؟ قال: " نور أنى أراه " أي كيف أراه ! النور هو الحجاب قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه"...تحيا سلفية هم الوحيدين الي يأمرو بالمعروف وينهو عن منكر وميخافوش لومت لائم وعمرهم محتجو بالتقاليد
02018/03/09 على 22:407
الله ابعد شرهم----------------------- اناس اءصبو بالشلل العقلى-------------------------