بعد أربعة أيّام فقط من دفنه مشعوذون ينبشون قبر طفل ويسرقون جثته بسيدي بلعباس!

أقدم، مؤخرا، مجهولون على نبش قبر طفل بعد فترة قصيرة من دفنه، بمقبرة بلدية لمطار بسيدي بلعباس، واستخراج رفاته التي حملها الفاعلون، ما أثار استياء سكان المنطقة، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها حول القضية.

وحسب ما علمته "الشروق" من مصادر محلية، فإن الفاعلين قاموا بنبش قبر الطفل والاستيلاء على جثته بعد قرابة 4 أيام من دفنه، قبل أن تكتشف الجريمة من طرف جمع من المواطنين الذين قصدوا المقبرة لتشييع جنازة أحد المتوفين، الذين وقفوا عند نبش قبر طفل ثان دون تمكن الفاعلين من استخراج رفاته، وقد أثارت الحادثة استياء أهل الطفل وسكان المنطقة، الذين طالبوا بتحديد هوية الفاعلين وتسليط أقصى العقوبات عليهم، بعدما طرحت فرضية استغلال الأعضاء البشرية للطفل، في ممارسة مختلف طقوس السحر والشعوذة، بينما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقاتها المعمقة لأجل الوصول لهوية الفاعلين.

تأتي هذه الحادثة، لتؤكد مجددا انتهاك السحرة والمشعوذين لحرمة المقابر بمختلف مناطق الوطن، بعدما كانت حملات تنظيفها قد كشفت عن ممارسة مختلف طقوس الشعوذة، ودفنها وسط القبور، ويصل بهم الحد إلى نبش القبور والاستيلاء على الأعضاء البشرية، خاصة للموتى الأطفال، كما حدث في قضية الحال، وقبلها منذ قرابة السنتين بمقبرة سيدي عبد القادر بسيدي بلعباس، أين اكتشفت إحدى العائلات نبش قبر رضيعها والاستيلاء على رفاته.