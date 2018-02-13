تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنقضي، من الإطاحة بشخص يشتبه في تورطه في أكبر قضية للنصب والاحتيال بعد ما أوهم ضحاياه الذين معظمهم إطارات وأطباء وأصحاب مؤسسات، بأنه الناطق الرسمي لوكالات دعم التشغيل على غرار الوكالة الوطنية لدم تشغيل الشباب "أونساج"، وصندوق التأمين على البطالة "كناك" وغيرهما.
حيث انه ظلّ يؤكد لهم بأنه سيسرّع لهم إجراءات الحصول على القروض، خاصة مع البنوك الممولة لمشاريعهم على غرار بنك البركة، وكان يطلب من ضحاياه تقديم ملف إداري مرفوق بمبلغ 12 مليون سنتيم، وبعدها يطلب منهم مصاريف أخرى كمصاريف كراء المحل ومصاريف شحن العتاد من الميناء. وحسب مصادر "الشروق "، أن عملية توقيف النصاب جاءت بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بعد أن كثرت الشكاوى ضد هذا الشخص. كما أكد العديد من الضحايا في تصريح للشروق اليومي، أنهم تعرضوا للتهديد والابتزاز من طرف هذا النصاب، حيث كان يزعم بأن له أصدقاء في القضاء والأمن.
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نصّاب يدعي انه ممثل لوكالة "أونساج" بسطيف
سمير منصوري
تمكن عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنقضي، من الإطاحة بشخص يشتبه في تورطه في أكبر قضية للنصب والاحتيال بعد ما أوهم ضحاياه الذين معظمهم إطارات وأطباء وأصحاب مؤسسات، بأنه الناطق الرسمي لوكالات دعم التشغيل على غرار الوكالة الوطنية لدم تشغيل الشباب "أونساج"، وصندوق التأمين على البطالة "كناك" وغيرهما.
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حيث انه ظلّ يؤكد لهم بأنه سيسرّع لهم إجراءات الحصول على القروض، خاصة مع البنوك الممولة لمشاريعهم على غرار بنك البركة، وكان يطلب من ضحاياه تقديم ملف إداري مرفوق بمبلغ 12 مليون سنتيم، وبعدها يطلب منهم مصاريف أخرى كمصاريف كراء المحل ومصاريف شحن العتاد من الميناء. وحسب مصادر "الشروق "، أن عملية توقيف النصاب جاءت بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بعد أن كثرت الشكاوى ضد هذا الشخص. كما أكد العديد من الضحايا في تصريح للشروق اليومي، أنهم تعرضوا للتهديد والابتزاز من طرف هذا النصاب، حيث كان يزعم بأن له أصدقاء في القضاء والأمن.