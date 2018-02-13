كان يصطاد ضحاياه في المراكز التجارية كهل يحتال على نساء بتيارت موهما إياهن بالزواج!

أدانت محكمة تيارت، خمسينيا بعام حبسا نافذا و4 ملايين غرامة، الخميس، بعد تورطه في النصب والاحتيال على مجموعة من النساء، يعدهن بالزواج ثم يستعطفهن ليدفعن له المال كإعانة أو سلفة لحل مشكل طارئ يربطه بإكمال إجراءات الخطبة، حيث يقول لضحاياه إن المشكل سبب تأجيلها!

وكانت فرقة البحث والتحري التابعة لأمن تيارت، قد ألقت القبض على المتهم المنحدر من ولاية غليزان عقب ورود بلاغات ضده من نساء وعدهن بالزواج، ثم بعد أن أخذ مالا منهن اختفى من حياتهن، ولم يترك إلا رقم الهاتف الذي يستعمله للتواصل بعد اللقاء الأول.

وعن طريقة عمل المتهم البالغ من العمر 52 سنة، والذي يشتغل كعون أمن في مؤسسة صحية بولاية غليزان، فهي تتمثل في قصده المراكز التجارية والمحلات المكتظة بالنساء غالبا ليطلب المساعدة في إيجاد عروس له، مشيرا إلى سيارة يقول إن فيها أخته وزوجها في انتظاره ليحصل على رقم الهاتف من الضحية، ويربط معها علاقة قبل أن يبدأ في اختراع الأسباب التي منعته من إتمام إجراءات الخطبة ويكون من جانب الضحية دفع المبلغ المطلوب لإصلاح السيارة التي تعرضت إلى الحادث مثلا. بعد تلقي البلاغات تم الإيقاع بالمشتكى منه، حيث أوقف وبحوزته ثلاث شرائح هاتف، يستعملها للإيقاع بالنساء، اللائي يبدو أن أغلبهن رفضن المتابعة الجزائية للمتهم تجنبا للقيل والقال وما يرتبط بالمتابعة من إجراءات قضائية.