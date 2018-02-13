تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بجمعية أشرار كانت تتاجر في المخدرات من نوع القنب الهندي، وذلك على مستوى ولاية الجزائر العاصمة امتدادا لولايات مجاورة، حيث تمّ توقيف 07 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 33 و52 سنة، كما حجزت 50 كلغ من القنب الهندي، 283 مليون سنتيم، 03 سيارات، 13 هاتفا نقالا ومنظارا.
أطاحت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، بجماعة أشرار تمتهن المتاجرة في المخدرات من نوع القنب الهندي، حيث انطلقت القضية بعد استغلال معلومة وردت إلى المصلحة المذكورة، مفادها قيام شخص بالمتاجرة في القنب الهندي على مستوى الجزائر العاصمة امتدادا لولايات مجاورة، حيث يقوم بجلبها في سيارته الشخصية، وباستغلال للإذن بتمديد الاختصاص من محكمة البليدة، تم تحديد مكان المشتبه فيه وتوقيفه على مستوى الطريق السريع، حيث كان رفقة صديقه وامرأة وفتاتين صغيرتين، وعُثر بالسيارة على 9.847 كلغ من القنب الهندي. وبعد التحقيق مع المشتبه فيه، اعترف بهوية ممونه الرئيسي المقيم بولاية وهران وتنقلت عناصر الفرقة وأوقف الممون بمحل إقامته، وبتفتيش حظيرة مواد البناء المستغلة من قبل المشتبه فيه، عثر على 39.283 كلغ من القنب الهندي. وبدوره اعترف هذا الأخير بمموله للمخدرات الذي كان في عملية نقل للمخدرات إلى ولايات الوسط.
وباستغلال تمديد اختصاص ثان، وبتدعيم من قبل الفرقة الأولى للبحث والتدخل بأمن ولاية وهران، أوقفت سيارة المشتبه فيه رفقة ابنه، وعثر بداخل السيارة على مبلغ مالي قدره 243 مليون سنتيم وأربعة (04) هواتف نقّالة، كما أوقف الشخص المكلف بنقل المخدرات ضمن الشبكة برفقة شركائه وحجز مبلغ مالي آخر وهواتف نقالة.
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بعد تفكيك جمعية أشرار تنشط بعدة ولايات
حجز 50 كلغ من "القنب الهندي" و283 مليون سنتيم
س. ع
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بجمعية أشرار كانت تتاجر في المخدرات من نوع القنب الهندي، وذلك على مستوى ولاية الجزائر العاصمة امتدادا لولايات مجاورة، حيث تمّ توقيف 07 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 33 و52 سنة، كما حجزت 50 كلغ من القنب الهندي، 283 مليون سنتيم، 03 سيارات، 13 هاتفا نقالا ومنظارا.
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أطاحت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، بجماعة أشرار تمتهن المتاجرة في المخدرات من نوع القنب الهندي، حيث انطلقت القضية بعد استغلال معلومة وردت إلى المصلحة المذكورة، مفادها قيام شخص بالمتاجرة في القنب الهندي على مستوى الجزائر العاصمة امتدادا لولايات مجاورة، حيث يقوم بجلبها في سيارته الشخصية، وباستغلال للإذن بتمديد الاختصاص من محكمة البليدة، تم تحديد مكان المشتبه فيه وتوقيفه على مستوى الطريق السريع، حيث كان رفقة صديقه وامرأة وفتاتين صغيرتين، وعُثر بالسيارة على 9.847 كلغ من القنب الهندي. وبعد التحقيق مع المشتبه فيه، اعترف بهوية ممونه الرئيسي المقيم بولاية وهران وتنقلت عناصر الفرقة وأوقف الممون بمحل إقامته، وبتفتيش حظيرة مواد البناء المستغلة من قبل المشتبه فيه، عثر على 39.283 كلغ من القنب الهندي. وبدوره اعترف هذا الأخير بمموله للمخدرات الذي كان في عملية نقل للمخدرات إلى ولايات الوسط.
وباستغلال تمديد اختصاص ثان، وبتدعيم من قبل الفرقة الأولى للبحث والتدخل بأمن ولاية وهران، أوقفت سيارة المشتبه فيه رفقة ابنه، وعثر بداخل السيارة على مبلغ مالي قدره 243 مليون سنتيم وأربعة (04) هواتف نقّالة، كما أوقف الشخص المكلف بنقل المخدرات ضمن الشبكة برفقة شركائه وحجز مبلغ مالي آخر وهواتف نقالة.