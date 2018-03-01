أطلقت وزارة التربية الوطنية استشارة واسعة، حول مقترح لتأجيل امتحانات البكالوريا إلى 19 جوان القادم أي بعد شهر رمضان المبارك، بدعوى تخفيف الضغط عن المترشحين بعد موجة الاحتجاجات التي ضربت القطاع.
كيف ترى مبادرة وزارة التربية هل هي خطوة إيجابية؟ أم أن القرار اتخذ والوزيرة بن غبريط تبحث فقط عن غطاء شرعي لها عبر استشارة التلاميذ وأوليائهم؟
ما رأيك في الانتقادات التي وجهت للقرار بدعوى أن هذا الامتحان يتجه نحو التمييع بسبب محاولات تحقيق كل مطالب التلاميذ تفاديا للاحتجاجات؟ أم أنه خيار صائب لأن المترشحين كانوا ضحايا صراع بين الوزارة والنقابات؟
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البكالوريا بين التأجيل والمصداقية
الشروق أون لاين
أطلقت وزارة التربية الوطنية استشارة واسعة، حول مقترح لتأجيل امتحانات البكالوريا إلى 19 جوان القادم أي بعد شهر رمضان المبارك، بدعوى تخفيف الضغط عن المترشحين بعد موجة الاحتجاجات التي ضربت القطاع.
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كيف ترى مبادرة وزارة التربية هل هي خطوة إيجابية؟ أم أن القرار اتخذ والوزيرة بن غبريط تبحث فقط عن غطاء شرعي لها عبر استشارة التلاميذ وأوليائهم؟
ما رأيك في الانتقادات التي وجهت للقرار بدعوى أن هذا الامتحان يتجه نحو التمييع بسبب محاولات تحقيق كل مطالب التلاميذ تفاديا للاحتجاجات؟ أم أنه خيار صائب لأن المترشحين كانوا ضحايا صراع بين الوزارة والنقابات؟