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البكالوريا بين التأجيل والمصداقية

date 2018/03/11 views 535 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

أطلقت وزارة التربية الوطنية استشارة واسعة، حول مقترح لتأجيل امتحانات البكالوريا إلى 19 جوان القادم أي بعد شهر رمضان المبارك، بدعوى تخفيف الضغط عن المترشحين بعد موجة الاحتجاجات التي ضربت القطاع.

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كيف ترى مبادرة وزارة التربية هل هي خطوة إيجابية؟ أم أن القرار اتخذ والوزيرة بن غبريط تبحث فقط عن غطاء شرعي لها عبر استشارة التلاميذ وأوليائهم؟

ما رأيك في الانتقادات التي وجهت للقرار بدعوى أن هذا الامتحان يتجه نحو التمييع بسبب محاولات تحقيق كل مطالب التلاميذ تفاديا للاحتجاجات؟ أم أنه خيار صائب لأن المترشحين كانوا ضحايا صراع بين الوزارة والنقابات؟

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