تمثل جمعية نوميديا الثقافية لولاية برج بوعريريج، الجزائر في فعاليات الطبعة الـ22 من المهرجان المحلي لمسرح التجريب بمدنين بتونس، المزمع تنظيمه من 21 إلى 25 أفريل الداخل، بمشاركة العديد من الفرق المسرحية وكوكبة من الفنانين الفاعلين في الفن الرابع.
وكشفت الجمعية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أنّ العمل الذي تشارك به هو مسرحية "نستناو في الحيط" للمخرج حليم زدام. وقالت الجمعية: "أولى ثمرات النجاح ورفع تحدي جديد بمسرحية "نستناو في الحيط" من إعداد وإخراج الفنان حليم زدام".
وأضاف المصدر ذاته: "المسرحية تمثل الجزائر كضيف شرف الطبعة الـ22 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدينة مدنين بتونس الخضراء".
وتعتبر مسرحية "نستناو في الحيط" عصارة ورشة تكوين وإعداد الممثل استمر لثمانية أشهر، أشرف عليها حليم زدام بمدينة البرج، بالتنسيق مع المسرح الجهوي لـ"العلمة" وشارك فيها 12 متربصا.
وتدور أحداث "نستناو في الحيط" حول مجموعة من الشباب الذين يتخذون من الجدار أو الحائط في شوارع المدينة، فضاء للتعبير عن هممهم وتحقيق أحلامهم كذلك، الحائط يعدّ هويتهم وذاكرتهم ووسيلتهم لبلوغ غاياتهم.
ومن بين تلك الأحلام يجسد المخرج مشهدا مقتبسا من مسرحية "أنتيقون" للكاتب سوفوكليس، مشهد آخر من المسرحية الشهيرة "في انتظار غودو" لصامويل بيكيت، كما يقدم العرض باقة من الأشعار والزجل وعروض جسمانية.
ويشار إلى أنّ مسرحية "نستناو في الحيط" حازت مؤخرا جائزة أحسن إخراج خلال تظاهرة "أيام المسرح الواقعي" بتيارت. وقال المشرف عبد الرزاق بوكبة على "صدى الأقلام" عن العمل في مقال نشره في "العربي الجديد": "في "نستناو في الحيط" لم يكن الحائط مجرّد كلمة تؤثّث العنوان، بل كان شخصية بارزة في العرض. منه منطلق الأحداث، الدّلالات وإليه منتهاها". ويضيف: "إذ لا يوجد في المخيال الجزائري عنصر يمكنه أن يوحي بحالات الانتظار والبطالة مثل الحائط". ويشير المتحدث إلى أنّ الرّؤية الإخراجية للعمل راهنت على التفاؤل، فجعلت الاصطدام بالحائط فرصة للانتباه، العلاج بالصّدمة لا مدخلاً للغيبوبة والغياب.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
إيجابي
غير إيجابي
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل أنت مع تأجيل امتحان البكالوريا إلى 19 جوان؟
شارك برأيك
البكالوريا بين التأجيل والمصداقية
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
الأكثر تفاعلا
1سهيلة بن لشهب.. خوف وارتباك في البرايم الأول من "ألحان وشباب8"!
2وزير الثقافة يشيد بفلة عبابسة ويتجاهل اعتزالها الفن!
3"نستناو في الحيط" تمثل الجزائر في تونس
4الزاوي يطرح مشكلة فرنسيي الثورة الجزائرية في رواية
Français English
الرأي
عثمان سعدي
جميلة بوحيرد في الشعر العربي
جمال لعلامي
بوحمرون الجموفوتيست!
عمار يزلي
ممارسات 8 مارس
محمد حمادي
كرنفال "نصف يوم"!
حبيب راشدين
تأجيل قمة العرب حتى يحضر أمير عكة
جعفر الكناني
التقوقع في وهم القوة الذاتية
صالح عوض
استعادة الوعي وتطوير الاستراتيجيات والتكتيك
جمال لعلامي
بكالوريا "خيّر واختار"!
جعفر الكناني
انتخابات العراق تكريس للإمبراطورية الطائفية
سلطان بركاني
مُتعة الحياة في الاستقامة على طاعة الله
الفيديو
دراسة إسبانية: السلاح المغربي موجه نحو الجزائر..!
ترحيب دولي بالقمة المزمع عقدها بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هذا ما فعله الشباب الأتراك في يوم المرأة العالمي؟
إمرأة تقفز من الطابق الخامس هربا من الحريق!
ماذا وراء انتشار "البوحمرون" في الجزائر؟!
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لطرد المقدسيين من القدس
الاستثمارات والمطاعم التركية في الجزائر تشهد تزايداً ملحوظاً
جميلة بوحيرد الكتومة.. أنطقها جمال ولد عباس..!
مهندسة مغربية تفوز بلقب ملكة جمال المحجبات العرب 2018
أرقام مهولة لاستهلاك وبيع المخدرات.. ماذا يحدث في الجزائر؟!
مسرحية لحليم زدام وإنتاج جمعية "نوميديا الثقافية"
"نستناو في الحيط" تمثل الجزائر في تونس
حسان مرابط
صحافي مهتم بالشؤون الثقافية والفنية
تمثل جمعية نوميديا الثقافية لولاية برج بوعريريج، الجزائر في فعاليات الطبعة الـ22 من المهرجان المحلي لمسرح التجريب بمدنين بتونس، المزمع تنظيمه من 21 إلى 25 أفريل الداخل، بمشاركة العديد من الفرق المسرحية وكوكبة من الفنانين الفاعلين في الفن الرابع.
تغطيات ذات صلة
الزاوي يطرح مشكلة فرنسيي الثورة الجزائرية في رواية
"نستناو في الحيط" تمثل الجزائر في تونس
سهيلة بن لشهب.. خوف وارتباك في البرايم الأول من "ألحان وشباب8"!
وزير الثقافة يشيد بفلة عبابسة ويتجاهل اعتزالها الفن!
52 دقيقة.. توثق لمسار طاهر حناش صاحب أول فيلم جزائري
وكشفت الجمعية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أنّ العمل الذي تشارك به هو مسرحية "نستناو في الحيط" للمخرج حليم زدام. وقالت الجمعية: "أولى ثمرات النجاح ورفع تحدي جديد بمسرحية "نستناو في الحيط" من إعداد وإخراج الفنان حليم زدام".
وأضاف المصدر ذاته: "المسرحية تمثل الجزائر كضيف شرف الطبعة الـ22 للمهرجان الوطني لمسرح التجريب بمدينة مدنين بتونس الخضراء".
وتعتبر مسرحية "نستناو في الحيط" عصارة ورشة تكوين وإعداد الممثل استمر لثمانية أشهر، أشرف عليها حليم زدام بمدينة البرج، بالتنسيق مع المسرح الجهوي لـ"العلمة" وشارك فيها 12 متربصا.
وتدور أحداث "نستناو في الحيط" حول مجموعة من الشباب الذين يتخذون من الجدار أو الحائط في شوارع المدينة، فضاء للتعبير عن هممهم وتحقيق أحلامهم كذلك، الحائط يعدّ هويتهم وذاكرتهم ووسيلتهم لبلوغ غاياتهم.
ومن بين تلك الأحلام يجسد المخرج مشهدا مقتبسا من مسرحية "أنتيقون" للكاتب سوفوكليس، مشهد آخر من المسرحية الشهيرة "في انتظار غودو" لصامويل بيكيت، كما يقدم العرض باقة من الأشعار والزجل وعروض جسمانية.
ويشار إلى أنّ مسرحية "نستناو في الحيط" حازت مؤخرا جائزة أحسن إخراج خلال تظاهرة "أيام المسرح الواقعي" بتيارت. وقال المشرف عبد الرزاق بوكبة على "صدى الأقلام" عن العمل في مقال نشره في "العربي الجديد": "في "نستناو في الحيط" لم يكن الحائط مجرّد كلمة تؤثّث العنوان، بل كان شخصية بارزة في العرض. منه منطلق الأحداث، الدّلالات وإليه منتهاها". ويضيف: "إذ لا يوجد في المخيال الجزائري عنصر يمكنه أن يوحي بحالات الانتظار والبطالة مثل الحائط". ويشير المتحدث إلى أنّ الرّؤية الإخراجية للعمل راهنت على التفاؤل، فجعلت الاصطدام بالحائط فرصة للانتباه، العلاج بالصّدمة لا مدخلاً للغيبوبة والغياب.