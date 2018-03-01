بدعوى مرض رئيسها ولد عباس "يُعلق" عمل لجنة الانضباط

أعلنت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، الأحد، تعليق أشغال لجنة الانضباط التي كان مقررا أن تنظر يوم 13 مارس في قضية السيناتور عبد الوهاب بن زعيم بدعوى تدهور الوضع الصحي لرئيسها.

ووفق بيان توج اجتماع المكتب السياسي للحزب فإن "اعتبارا لغياب السيد رئيس لجنة الانضباط ( عمر الوزاني)، فقد تم تأجيل أشغال اللجنة إلى غاية عودة رئيسها من العلاج".

وأكد المكتب السياسي دعمه لعمل اللجنة، التي تقوم حسبه بعملها "بكل سيادية وحرية بمناسبة الاستماع إلى أعضاء اللجنة المركزية الذين تمت إحالتهم عليها".

وكانت جمال ولد عباس، قد أحال ملفات 8 قياديين على اللجنة بينهم النائب بهاء الدين طليبة بسبب مبادرة العهدة الخامسة، والسيناتور عبد الوهاب بن زعيم بعد مطالبته بإقالة وزيرة التربية نورية بن غبريط.

واستمعت اللجنة إلى سبعة قياديين سابقا، وكانت جلسة مثول بن زعيم مقررة يوم 6 مارس قبل أن تتأجل إلى 13 مارس لتعلق هذه المرة.