شهران بعد المجزرة المرورية التي أودت بحياة 17 شخصا أربعة قتلى في اصطدام سيارتين بـ"طريق الموت" في سعيدة؟!

مرّة أخرى يضرب الطريق الوطني رقم 6 الرابط ولاية سعيدة بالجنوب الغربي، موعدا مع الموت لمستعمليه، حيث أودى، صبيحة أمس، بحياة أربعة أشخاص، إثر اصطدام وقع ما بين سيارتين سياحيتين: الأولى تحمل ترقيم سيدي بلعباس، والثانية من البيض.

وكشفت، مصادر "الشروق"، أنّ الحادث الأليم، وقع على مستوى الشطر الرابط بين قريتي سفيد وتيمطلاس ببلدية سيدي احمد، على بعد مسافة 35 كلم عن مقر ولاية سعيدة، خلف هلاك ثلاثة أشخاص بعين المكان، فيما لحقت بهم امراة، بمستشفى احمد مدغري بسعيدة، متأثرة بجروحها البليغة، في حين نقل الجرحى وعددهم أربعة، على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات لمستشفى سعيدة.

الحادث المأساوي، أعاد إلى الأذهان فاجعة خميس الحزن التي حصدت أرواح 17 شخصا، من بينهم أطفال و20 جريحا في يوم 26 جانفي الماضي، لتسجل نفس المنطقة ونفس النقطة في شطرها الملقب بشطر الموت (سفيد-تميطلاس)، في أقل من شهرين حادثا آخر.

وبالرغم من دعوات المواطنين بالإسراع في تجسيد مشروع ازدواجية الطريق، إلا أنّه لا شيء تحقّق على أرض الواقع، ليبقى طريق الموت يحصد الأرواح في كلّ مرّة.