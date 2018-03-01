مرّة أخرى يضرب الطريق الوطني رقم 6 الرابط ولاية سعيدة بالجنوب الغربي، موعدا مع الموت لمستعمليه، حيث أودى، صبيحة أمس، بحياة أربعة أشخاص، إثر اصطدام وقع ما بين سيارتين سياحيتين: الأولى تحمل ترقيم سيدي بلعباس، والثانية من البيض.
وكشفت، مصادر "الشروق"، أنّ الحادث الأليم، وقع على مستوى الشطر الرابط بين قريتي سفيد وتيمطلاس ببلدية سيدي احمد، على بعد مسافة 35 كلم عن مقر ولاية سعيدة، خلف هلاك ثلاثة أشخاص بعين المكان، فيما لحقت بهم امراة، بمستشفى احمد مدغري بسعيدة، متأثرة بجروحها البليغة، في حين نقل الجرحى وعددهم أربعة، على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات لمستشفى سعيدة.
الحادث المأساوي، أعاد إلى الأذهان فاجعة خميس الحزن التي حصدت أرواح 17 شخصا، من بينهم أطفال و20 جريحا في يوم 26 جانفي الماضي، لتسجل نفس المنطقة ونفس النقطة في شطرها الملقب بشطر الموت (سفيد-تميطلاس)، في أقل من شهرين حادثا آخر.
وبالرغم من دعوات المواطنين بالإسراع في تجسيد مشروع ازدواجية الطريق، إلا أنّه لا شيء تحقّق على أرض الواقع، ليبقى طريق الموت يحصد الأرواح في كلّ مرّة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
إيجابي
غير إيجابي
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
مبادرة جيدة
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
امتداده الشعبي
ضعف المنافسين
التلاعب بالنتائج
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل أنت مع تأجيل امتحان البكالوريا إلى 19 جوان؟
شارك برأيك
البكالوريا بين التأجيل والمصداقية
هل أصاب زطشي بسحبه الثقة من قرباج؟
من يتحمل مسؤولية تقلّص التمثيل الجزائري في الكاف؟
قرار بوتفليقة بشأن خوصصة الشركات.. تصحيح أم إلغاء؟
ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص..خوصصة أم تنازل؟
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
الأكثر تفاعلا
1مواطنون يعثرون على جثة دركي في باتنة
2توقيف قاصر ينتهي بطعن شرطيّ بسكين "بوشيّة" في القلب!
3محتال يستولي على حافلات وجرافات موهما أصحابها بكرائها لسوناطراك!
4نجاة عائلتين من موت محقق في انهيار صخري بالبويرة
5حجز قرابة 7 قناطير من المخدرات ببشار وتلمسان
Français English
الرأي
عثمان سعدي
جميلة بوحيرد في الشعر العربي
جمال لعلامي
بوحمرون الجموفوتيست!
عمار يزلي
ممارسات 8 مارس
محمد حمادي
كرنفال "نصف يوم"!
حبيب راشدين
تأجيل قمة العرب حتى يحضر أمير عكة
جعفر الكناني
التقوقع في وهم القوة الذاتية
صالح عوض
استعادة الوعي وتطوير الاستراتيجيات والتكتيك
جمال لعلامي
بكالوريا "خيّر واختار"!
جعفر الكناني
انتخابات العراق تكريس للإمبراطورية الطائفية
سلطان بركاني
مُتعة الحياة في الاستقامة على طاعة الله
الفيديو
دراسة إسبانية: السلاح المغربي موجه نحو الجزائر..!
ترحيب دولي بالقمة المزمع عقدها بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
هذا ما فعله الشباب الأتراك في يوم المرأة العالمي؟
إمرأة تقفز من الطابق الخامس هربا من الحريق!
ماذا وراء انتشار "البوحمرون" في الجزائر؟!
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لطرد المقدسيين من القدس
الاستثمارات والمطاعم التركية في الجزائر تشهد تزايداً ملحوظاً
جميلة بوحيرد الكتومة.. أنطقها جمال ولد عباس..!
مهندسة مغربية تفوز بلقب ملكة جمال المحجبات العرب 2018
أرقام مهولة لاستهلاك وبيع المخدرات.. ماذا يحدث في الجزائر؟!
شهران بعد المجزرة المرورية التي أودت بحياة 17 شخصا
أربعة قتلى في اصطدام سيارتين بـ"طريق الموت" في سعيدة؟!
ابن حمزة
مرّة أخرى يضرب الطريق الوطني رقم 6 الرابط ولاية سعيدة بالجنوب الغربي، موعدا مع الموت لمستعمليه، حيث أودى، صبيحة أمس، بحياة أربعة أشخاص، إثر اصطدام وقع ما بين سيارتين سياحيتين: الأولى تحمل ترقيم سيدي بلعباس، والثانية من البيض.
تغطيات ذات صلة
هكذا استولى محتال "مهبول" على 6 ملايير من سيدة أعمال!
معركة دامية بين طُلاب بسبب الإضراب عن الطعام بوهران!
إصابة شرطي خلال توقيف مسلح في مستشفى بباتنة
أربعة قتلى في اصطدام سيارتين بـ"طريق الموت" في سعيدة؟!
مكتتبو "عدل 1" بموقع بوينان ينتفضون
وكشفت، مصادر "الشروق"، أنّ الحادث الأليم، وقع على مستوى الشطر الرابط بين قريتي سفيد وتيمطلاس ببلدية سيدي احمد، على بعد مسافة 35 كلم عن مقر ولاية سعيدة، خلف هلاك ثلاثة أشخاص بعين المكان، فيما لحقت بهم امراة، بمستشفى احمد مدغري بسعيدة، متأثرة بجروحها البليغة، في حين نقل الجرحى وعددهم أربعة، على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات لمستشفى سعيدة.
الحادث المأساوي، أعاد إلى الأذهان فاجعة خميس الحزن التي حصدت أرواح 17 شخصا، من بينهم أطفال و20 جريحا في يوم 26 جانفي الماضي، لتسجل نفس المنطقة ونفس النقطة في شطرها الملقب بشطر الموت (سفيد-تميطلاس)، في أقل من شهرين حادثا آخر.
وبالرغم من دعوات المواطنين بالإسراع في تجسيد مشروع ازدواجية الطريق، إلا أنّه لا شيء تحقّق على أرض الواقع، ليبقى طريق الموت يحصد الأرواح في كلّ مرّة.