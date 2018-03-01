معركة دامية بين طُلاب بسبب الإضراب عن الطعام بوهران!

أجلت محكمة جنح وهران، الأحد، الفصل في قضية الضرب والجرح العمدي، تخريب ملك الغير، إلى موعد لاحق، حيث لم يكن المتهمون والضحايا سوى طلبة، نشبت بينهم معركة دامية داخل مقهى جامعة، انتهى بسقوط جرحى و تكسير كراسٍ.

تفاصيل القضية بدأت بخلاف ما بين طلبة ينتمون إلى تنظيمات مختلفة، بشأن الإطعام والإضراب عنه، تطورت المناوشات بينهم، الفعل الذي انتهى بسقوط جرحى، منحت لهم شهادات عجز طبي.

ليتم، إحالة طالبين على العدالة عن فعل الضرب والجرح والتخريب، وتسجيل طالبين كضحيتين.