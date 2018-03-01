أوقفت، قبل يومين، مصالح الدرك الوطني بغليزان، رعية تونسي وبحوزته أزيد من 5 كلغ من المخدرات من نوع الكيف المعالج.
العملية جاءت حسب مصادر "الشروق"، بعد ورود معلومات إلى قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية، تفيد بحيازة شخص لكمية من المخدرات، كان يود تمريرها عبر وسائل النقل الجماعي، وهو ما جعل ذات المصالح، تقوم بوضع نقطة مراقبة بملتقى الطرق الوطنية رقمي 04 و23 وبالتحديد بقرية المعاطلية الواقع ببلدية يلل، حيث تم توقيف حافلة تعمل على خط سيدي بلعاس ـ سكيكدة، وبعد تفتيش الأمتعة بصندوقها، عثر بداخله على الكمية المحجوزة، داخل حقيبتين، عملية البحث والتحري أفضت إلى أن صاحب الحقيبتين، هو رعية تونسي، ليتم توقيفه، وفتح تحقيق معه، لتحديد هوية باقي المتورطين.
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توقيف تونسي وبحوزته 5 كلغ من الكيف بغليزان
م.بن حميدة
أوقفت، قبل يومين، مصالح الدرك الوطني بغليزان، رعية تونسي وبحوزته أزيد من 5 كلغ من المخدرات من نوع الكيف المعالج.
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العملية جاءت حسب مصادر "الشروق"، بعد ورود معلومات إلى قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية، تفيد بحيازة شخص لكمية من المخدرات، كان يود تمريرها عبر وسائل النقل الجماعي، وهو ما جعل ذات المصالح، تقوم بوضع نقطة مراقبة بملتقى الطرق الوطنية رقمي 04 و23 وبالتحديد بقرية المعاطلية الواقع ببلدية يلل، حيث تم توقيف حافلة تعمل على خط سيدي بلعاس ـ سكيكدة، وبعد تفتيش الأمتعة بصندوقها، عثر بداخله على الكمية المحجوزة، داخل حقيبتين، عملية البحث والتحري أفضت إلى أن صاحب الحقيبتين، هو رعية تونسي، ليتم توقيفه، وفتح تحقيق معه، لتحديد هوية باقي المتورطين.