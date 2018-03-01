زمالي: تفعيل اللجنة الولائية لترقية التشغيل لمكافحة البطالة

شكّلت التنمية وخاصة القضاء على البطالة على مستوى الشريط الحدودي، الإثنين، أبرز محاور الزيارة التي قام بها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، إلى ولاية تلمسان

حيث أشرف على اجتماع جمعه بإطارات قطاعه المكلفين بالتشغيل على مستوى ولايات تلمسان والنعامة وبشار الحدودية، موضحا بأن هذا الاجتماع الموسع يندرج ضمن استراتيجية متكاملة وضعتها الدولة لتعزيز التنمية بالمناطق الحدودية. وأكد الوزير على تفعيل اللجنة الولائية لترقية التشغيل التي تم إنشاؤها في مختلف الولايات، في إطار المحور السابع لمخطط العمل لترقية التشغيل ومكافحة البطالة التي اعتمدته الحكومة سنة 2008.

الوزير قام بإمضاء اتفاقية بين الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والمركز الجامعي بمغنية، كما قام بزيارة عدة مؤسسات في إطار تشغيل الشباب.