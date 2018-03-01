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تتابع آثار العملية على الاقتصاد
إنشاء لجنة لمراقبة طبع الأموال
أنشأت الحكومة لجنة خاصة لمتابعة عملية طبع النقود وآثارها على التوازنات الاقتصادية، ستقوم بتقديم تقارير دورية لمدير بنك الجزائر المركزي ووزير المالية ورئيس الجمهورية.
ووفق مرسوم نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وقعه الوزير الأول فإن هذه اللجنة تتكون من ممثلي البنك المركزي ووزارة المالية.
وكلف المرسوم هذه اللجنة بتقديم مقترحات لوزير المالية، حول مستوى اللجوء إلى عملية طبع الدينار والبرنامج التقديري لإصدار السندات المترتبة على ذلك.
كما تتولى اللجنة رصد النتائج في مجال إعادة توازنات الخزينة وتوازن ميزان المدفوعات.
ووفق الوثيقة "ترسل اللجنة إلى محافظ بنك الجزائر كشفا فصليا حول مدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة لإنجاز البرنامج المرفق، ووضعية المعطيات المالية المتعلق بخزينة الدولة والتوازنات الخارجية ومستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي بالرجوع إلى الأهداف المخولة."
ونص المرسوم على أن يرفع محافظ بنك الجزائر تقريرا في كل سداسي إلى رئيس الجمهورية، عن انجاز الالتزامات المالية والنقدية والأعمال والتدابير كما هو منصوص عليها في البرنامج وكذا أثرها.
عبد الله المهاجر - الاسلام2018/03/13 على 23:001
بسم الله
- أفضل شيء أن الحكومة تطبع النقود سرا ولا تفشيه للناس , لأنه
أ - بعض التجار يسمعون بطبع النقود فيرفعون السلع التي يبيعونها أو يطلبون من الدولة رفع أسعار منتوجاتهم . وها يؤدي لتضخم .
ب - سوق السكوار هو كذلك ,, ماان يشيع خبر طبع النقود حتى يستغل الشعب و تخفض قيمة الدينار ,,وهذا أيضا يؤدي للتضخم ,
أما طبع العملة ليس له علاقة بالتضخم أو رفع أسعار السلع للمستهلك ,وها ليس تناقض في كلامي ,
ولكن يطبق القانون على كل من تسول نفسه لرفع الأسعار بلا سبب , ومع غلق سوق السكوار أيضا
عبد الله المهاجر - الاسلام2018/03/13 على 23:112
بطباعة النقود تستطيع الدولة بناء الكثير من المؤسسات والشركات عبر ربوع الوطن , وهذا يؤدي الى
- بسط الدولة نفوها بشكل قوي من الناحية الاقتصادية حيث يتسنى لها في المستقبل رفع قيمة الدينار بشكل كبير جدا ,, حتى نساوي الدينار بالأورو والدولار باءذن الله تعالى , هذه نظرة استراتجية
- وتشغيل مائات الألاف من الشباب ..وتطوير البلاد والاقتصاد ,,,
- وبعد أن نصل لاقتصاد قوي و عملة قوية باءذن الله تعالى ,, نغير شكل الأوراق النقدية مع نزع الصفرين
نسأل الله الحي القيوم أن نصل لذلك , أمين أمين