بثت قناة "التلفزيون العربي" وثائقيا ضمن برنامج "مآلات النص" استعرضت فيه تفاصيل نشأة حركة مجتمع السّلم بداية من مرحلتها السريّة ثم ظهورها إلى العلن ثمّ تأسيس الحزب بشكل رسمي وواقعها الحالي بعد تحولها من الموالاة إلى المعارضة.
تطرقت السلسلة سهرة الاثنين، إلى دراسة النصوص التأسيسية للأحزاب والأفكار التي تأسست عليها ومدى تأثر الممارسة والتطبيق بالالتزام بالنص وجاءت حلقة "حمس" لمحاكمتها على مواقفها تاريخيا، بداية بالتأخر في التأسيس إلى موقفها من توقيف المسار الانتخابي ثم تقييم تجربة المشاركة التي كانت من ابتكار مؤسسها الشيخ الراحل محفوظ نحناح والخروج إلى المعارضة الذي اعتبره بعض القيادات خروجا عن النصوص التأسيسية للحركة وهويتها التي أنشئت لغرض رفض المغالبة التي كانت تتصف بها جبهة الإنقاذ. وقام معد العمل بإجراء حوارات مع قياديين في "حمس" على غرار رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، أبوجرة سلطاني، القيادي في حركة البناء الوطني أحمد الدان والمحلل الاجتماعي ناصر جابي.
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مقري وأبوجرة سلطاني على "التلفزيون العربي"
حسام. ف
بثت قناة "التلفزيون العربي" وثائقيا ضمن برنامج "مآلات النص" استعرضت فيه تفاصيل نشأة حركة مجتمع السّلم بداية من مرحلتها السريّة ثم ظهورها إلى العلن ثمّ تأسيس الحزب بشكل رسمي وواقعها الحالي بعد تحولها من الموالاة إلى المعارضة.
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تطرقت السلسلة سهرة الاثنين، إلى دراسة النصوص التأسيسية للأحزاب والأفكار التي تأسست عليها ومدى تأثر الممارسة والتطبيق بالالتزام بالنص وجاءت حلقة "حمس" لمحاكمتها على مواقفها تاريخيا، بداية بالتأخر في التأسيس إلى موقفها من توقيف المسار الانتخابي ثم تقييم تجربة المشاركة التي كانت من ابتكار مؤسسها الشيخ الراحل محفوظ نحناح والخروج إلى المعارضة الذي اعتبره بعض القيادات خروجا عن النصوص التأسيسية للحركة وهويتها التي أنشئت لغرض رفض المغالبة التي كانت تتصف بها جبهة الإنقاذ. وقام معد العمل بإجراء حوارات مع قياديين في "حمس" على غرار رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، أبوجرة سلطاني، القيادي في حركة البناء الوطني أحمد الدان والمحلل الاجتماعي ناصر جابي.