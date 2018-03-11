آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل أنت مع تأجيل امتحان البكالوريا إلى 19 جوان؟
-
مع761 (%58.14)
-
ضد548 (%41.86)
-
-
ما رأيك في قرار رئيس الجمهورية تجميد خوصصة الشركات؟
-
إيجابي6102 (%73.73)
-
غير إيجابي2174 (%26.27)
-
-
كيف ترى ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
-
مبادرة جيدة295 (%8.7)
-
تنازل عن الشركات لرجال الأعمال3096 (%91.3)
-
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
-
امتداده الشعبي770 (%5.78)
-
ضعف المنافسين1348 (%10.12)
-
التلاعب بالنتائج11202 (%84.1)
-
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
هل أنت مع تأجيل امتحان البكالوريا إلى 19 جوان؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
فصل جديد من التصعيد بين روسيا وبريطانيا بشأن العميل المزدوج
-
الغوطة الشرقية.. مدينة تحت الأنقاض وعالم يتفرج
-
نقابة "الزوايا الأشراف".. مواقف صادمة ولا رقابة عليها؟!
-
دراسة إسبانية: السلاح المغربي موجه نحو الجزائر..!
-
ترحيب دولي بالقمة المزمع عقدها بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية
-
هذا ما فعله الشباب الأتراك في يوم المرأة العالمي؟
-
إمرأة تقفز من الطابق الخامس هربا من الحريق!
-
ماذا وراء انتشار "البوحمرون" في الجزائر؟!
-
الكنيست الإسرائيلي يصادق على مشروع قانون لطرد المقدسيين من القدس
-
الاستثمارات والمطاعم التركية في الجزائر تشهد تزايداً ملحوظاً
بناء على النتائج الأولية للاستشارة الإلكترونية بعد 3 أيام من انطلاقها
التلاميذ يصوّتون على تأخير موعد البكالوريا إلى ما بعد رمضان
- التأجيل سيفرض على الوزارة تقليص عطلة الصيف للموظفين
كشفت، النتائج الأولية للاستشارة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية حول تحديد رزنامة البكالوريا، عن تصويت التلاميذ والأولياء والأسرة التربوية بالأغلبية على تأخير موعد إجراء الامتحان إلى غاية 19 من شهر جوان المقبل، الأمر الذي سيفرض على الوصاية اللجوء إلى إلغاء عطلة الصيف، خاصة بالنسبة للإداريين بسبب كثافة الأعمال البيداغوجية والإدارية المرتبطة بالامتحانات.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن النتائج الأولية لسبر الآراء، تشير إلى تصويت الأغلبية الساحقة من التلاميذ وأوليائهم والأسرة التربوية من مفتشي التربية الوطنية للمواد، أساتذة الأقسام النهائية ومديري الثانويات، على المقترح الثاني المتمثل في تأجيل إجراء امتحان شهادة البكالوريا إلى غاية 19 جوان المقبل، أي بعد انقضاء شهر رمضان، والذي سيترتب عنه تمديد الدراسة إلى غاية النصف الأول من شهر ماي المقبل، بدل إجرائه في الفترة بين 3 و7 جوان -الرزنامة القديمة-.
وأضافت، المصادر أن الوزارة الوصية، ستضطر إلى تقليص عطلة الصيف، خاصة لفائدة الإداريين، بسبب كثافة الأعمال البيداغوجية والإدارية المرتبطة بامتحان مصيري، على اعتبار أن نهاية شهر جوان ستخصص لإجراء البكالوريا، في حين سيخصص شهر جويلية وبداية شهر أوت المقبلين لعملية تصحيح أوراق المترشحين، التجميع والإغفال ووصولا إلى الإعلان عن النتائج، إلى جانب التحضير لتنظيم مسابقة توظيف الجديدة لفائدة أساتذة الطور الابتدائي، وهي العملية التي تتطلب بذل جهد ووقت إضافيين، خاصة في الشق المتعلق بتكوين الناجحين من الأساتذة الجدد تكوينا بيداغوجيا وتحضيريا، والذي يبرمج عادة في شهر أوت من كل سنة، في حين سيكون بإمكان الأساتذة الاستفادة من عطلة صيفية لمدة شهر على الأكثر.
وأشارت مصادرنا أن المصالح المختصة على مستوى وزارة التربية بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، شرعتا الأربعاء في دراسة نتائج "التصويت الإلكتروني" الذي انطلق الاثنين الفارط، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية اليوم الخميس.
ومعلوم، أن التلاميذ بعدة الولايات، الذين لم تتضرر مؤسساتهم التربوية بالإضراب الأخير، قد نظموا وقفات احتجاجية داخل ثانوياتهم، لمطالبة الوصاية بضرورة الإبقاء على الرزنامة القديمة للبكالوريا دون تأخير ولا تأجيل، في حين حاول مديرو المؤسسات العمل على احتواء الأوضاع وتهدئة التلاميذ لتفادي خروجهم إلى الشارع.
فريد - البراري2018/03/14 على 22:001
التلاميذ ما فاهمين والو التاجيل يعني اسالة تخليهم يعطشو بالرغم من الافطار
اما النتائج باينة تيزي وزو بليدة بجاية العاصمة اي لي دارو الاضراب هم الاوائل