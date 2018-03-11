انتشال جثة "حراق" من جزيرة بعين تموشنت

date 2018/03/14 views 266 comments 0
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icon-writer أمين بلحية

تمكن عناصر حراس السواحل للمجموعة الإقليمية لبني صاف في عين تموشنت، الأربعاء، من انتشال جثة شاب في العشرينيات من العمر بالقرب من جزيرة "حبيباس".

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الضحية تم العثور عليه بالقرب من صخور الجزيرة، بعد بلاغ من قبل أحد المواطنين يفيد بوجود جثة شخص، ما استدعى تدخل مصالح حراس السواحل رفقة مصالح الحماية المدنية للوحدة البحرية لميناء بوزجار، حيث تم إجلاء جثة الضحية إلى اليابسة، ومن ثم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى العامرية .

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