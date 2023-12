Arrestation d’un repris de justice qui a tiré sur des policiers à Bouira

Les services de la Sûreté de wilaya de Bouira ont arrêté un repris de justice faisant l’objet de 16 mandats d’arrêt, qui a tiré sur les forces de police lors de la perquisition de son domicile, a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

“Les faits remontent au week-end dernier, lorsque la police de la wilaya de Bouira a arrêté un repris de justice qui a tiré avec une arme à feu sur les forces de police alors qu’ils exécutaient un mandat de perquisition de son domicile, sis dans la commune d’Ahl el Ksar”, a précisé la même source.

“Agé de 44, le suspect, qui fait l’objet de 16 mandats d’arrêt pour plusieurs actes criminels graves, a tenté de s’enfuir par le toit de sa maison à l’arrivée des forces de police sur lesquelles il a tiré avec une arme à feu”, selon le communiqué.

“Grâce à leur vigilance, les policiers ont réussi à maîtriser le suspect et à récupérer l’arme à feu de calibre 9 mm, ainsi qu’un permis de conduire et une carte de sécurité sociale falsifiés”, a précisé la même source.

Le suspect a été présenté, dimanche, devant le procureur de la République près le tribunal de Bouira pour tentative d’homicide volontaire avec préméditation et usage d’arme à feu (pistolet), port d’arme à feu de première catégorie sans autorisation et agression et violence à l’encontre des forces de police.