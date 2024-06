Arrivée de 1.2 millions de pèlerins en Arabie saoudite

Les pèlerins continuent d’affluer dans les Lieux saints de l’Islam pour accomplir le Hadj. Jusqu’à jeudi soir, ils étaient quelque 1.2 millions à rallier l’Arabie saoudite, selon le ministre saoudien du Hajj et de la Omra.

Le ministre saoudien du Hajj et de la Omra a annoncé l’arrivée, jusqu’à jeudi soir, d’environ 1,2 million de pèlerins venus de divers pays du monde, précisant que

“Toutes les étapes du voyage des pèlerions se sont déroulées dans de bonnes conditions. Ils jouissent d’un excellent état de santé”, a affirmé le responsable saoudien, rappelant que son pays “depuis sa fondation, a été honorée de servir les invités de Dieu”.

Par ailleurs, il a mis l’accent sur “la nécessité pour tous les pèlerins de se conformer aux règlements et aux instructions et de faire preuve de coopération afin d’être pleinement servis”.

Le ministre a rappelé “le lancement d’une campagne internationale de sensibilisation dans plus de 20 pays à travers le monde et qui met en garde contre les risques de violation des règlements et instructions du Hajj, des fausses campagnes et des pratiques de fraude électronique”.

“Il y avait aussi des pèlerins qui ont été victimes de pratiques frauduleuses”, a-t-il déploré, faisant savoir que dès l’an 1443 de l’Hégire, les autorités saoudiennes ont procédé à organiser des pèlerins venant de ces pays, notamment ceux venant d’Europe et d’Amérique, de sorte que la demande soit faite directement par voie électronique, sans intermédiaires, l’objectif étant de garantir un meilleur service”, a-t-il détaillé.

“L’année dernière, poursuit-il, nous avons élargi cette procédure à 67 pays”, précisant que “désormais, ce service, fourni directement et sans intermédiaires, couvre 126 pays”.