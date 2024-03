AstraZeneca va produire des médicaments en Algérie

AstraZeneca, connu notamment pour son vaccin contre la COVID-19, a décidé de s’installer en Algérie. Le groupe pharmaceutique suédo-britannique a, en effet, décidé de fabriquer cinq médicaments phares en Algérie durant les cinq prochaines années.

Le groupe pharmaceutique a donc annoncé le 5 mars « un plan ambitieux d’expansion et de localisation ». Ce dernier devra permettre la fabrication de cinq médicaments phares de la société pharmaceutique internationale en Algérie durant les cinq prochaines années.

Le président de la région Proche-Orient et Maghreb chez AstraZeneca, Rami Scandar, et le Directeur général d’AstraZeneca Algeria Pharmaceutical Industries, Fouad Baghli ont fait cette annonce en présence de l’Ambassadeur du Royaume-Uni, Sharon Wardle, et l’Ambassadeur de Suède, Björn Häggmark,

Un exposé du plan du groupe pharmaceutique a été présenté le 4 mars au ministre de l’Industrie et de production pharmaceutique, Ali Aoun. « Entériné par le ministère de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, ce plan marque un tournant dans l’amélioration de l’accès aux médicaments en Algérie, pour potentiellement fournir des médicaments utilisés dans le traitement d’un large éventail de maladies, dont le diabète de type 2, l’oncologie, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), les maladies gastro-intestinales et les maladies cardiaques », souligne AstraZeneca dans un communiqué.

« Ce plan d’expansion et de localisation est une reconnaissance de la capacité de l’industrie pharmaceutique algérienne à produire des médicaments de haute qualité et incarne l’engagement de longue date d’AstraZeneca en faveur du renforcement du système de soins de santé et de la santé des patients en Algérie, en facilitant notamment l’accès aux médicaments vitaux », ajoute encore le groupe pharmaceutique pour mettre en avant les avancées réalisées par l’industrie pharmaceutique algérienne.

Il annonce également que « l’Algérie deviendra le premier pays de la région Moyen-Orient et Afrique à fabriquer le médicament AstraZeneca pour le traitement du diabète, avec différentes phases d’installation, de validation et de tests de stabilité prévues entre 2022 et 2025, pour atteindre une capacité de production prévisionnelle de 900 000 unités au terme de cette période ». « La production du médicament pour le traitement des maladies gastro-intestinales devrait atteindre une capacité prévisionnelle de 1,4 million d’unités », précise encore le groupe dans son communiqué.

