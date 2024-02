Attaf en Mauritanie en qualité d’Envoyé spécial du président de la République

Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf est arrivé jeudi soir à Nouakchott en qualité d’Envoyé spécial du président de la République.

“En qualité d’Envoyé spécial du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, est arrivé jeudi soir à Nouakchott, porteur d’une lettre du président Abdelmadjid Tebboune, à son frère le président de la République islamique de Mauritanie, pays frère, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani”, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette visite s’inscrit “dans le cadre des traditions de contacts continus et de concertations régulières entre les dirigeants des deux pays frères en vue de renforcer la dynamique positive que connaissent les relations algéro-mauritaniennes pour assurer leur pérennité et leur succès et d’œuvrer en faveur de la paix et de la stabilité sur le plan régional”.