Attaf: les investissements du Qatar en Algérie dépassent ceux des pays européens réunis

Le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a évoqué dans un entretien les relations algéro-qataries, le volume des investissements et des échanges entre les deux pays.

Dans un entretien accordé à la journaliste algérienne d’Al-Jazeera Khadidja Benguenna, diffusé sur la plateforme qatarie “Atheer”, Ahmed Attaf a estimé que les relations les plus réussies sont celles dont on en parle que très peu.

Parmi ces relations, celles qu’entretiennent Alger et Doha que le ministre a qualifiées de plus réussies compte tenu du volume des investissements et des échanges entre les deux pays.

“Les gens parlent des relations entre l’Algérie et l’Espagne et des relations algéro-françaises…mais les investissements qataris hors hydrocarbures en Algérie équivalent voire dépassent les investissements des pays européens réunis”, a-t-il révélé.

En effet, les relations entre les deux pays se sont considérablement renforcées au cours de ces dernières années et ce en traduisant la volonté commune des dirigeants des deux pays frères.

D’ailleurs, les rencontres bilatérales, les contacts et les concertations entre le président de la République et l’Émir du Qatar ont significativement contribué au développement de ces relations.