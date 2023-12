Attaque meurtrière au couteau à Paris: un mort et deux blessés

Drame dans les rues de Paris. Une attaque au couteau et au marteau, dans le secteur du quai de Grenelle, dans le XVe arrondissement, a causé la mort d’un touriste et blessé deux autres passants ce samedi soir.

À l’origine de l’attaque, un assaillant déjà connu de la justice, fiché S, également connu pour souffrir de troubles psychiatriques. Il a été placé en garde à vue ce samedi matin. Voici ce que l’on sait.

Une victime décédée

Vers 21 heures, un homme s’en est pris à un touriste allemand et philippin, entre le quai de Grenelle et Bir-Hakeim, non loin de la tour Eiffel, dans le XVe arrondissement de Paris. Touché par un coup de couteau au dos et à l’épaule, le passant a été retrouvé en arrêt cardiorespiratoire sur le pont de Bir-Hakeim, indique une source policière au Parisien.

Deux personnes blessées

Après cette première attaque, l’assaillant a alors pris la fuite, traversant le pont entre Bir-Hakeim et l’avenue du président Kennedy, de l’autre côté de la Seine. C’est alors qu’il a été poursuivi par les policiers, et a visé d’autres passants. Parmi eux, un touriste anglais, touché au niveau de l’œil par un coup de marteau. Il a été pris en charge par les pompiers.

Une deuxième personne a également été blessée lors de l’attaque, mais reste seulement « choquée », a précisé le ministre Gérald Darmanin.