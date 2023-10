Au moins 8 martyrs et des dizaines de blessés dans un raid sioniste contre une église à Ghaza

Au moins huit personnes sont tombées en martyres, dont des enfants et des femmes, jeudi soir, après le bombardement de l’aviation de l’occupant sioniste d’une église où se sont réfugiées des centaines de personnes déplacées, a rapporté l’agence de presse palestinienne, Wafa.

L’aviation de l’armée l’occupation sioniste a mené un raid contre l’église Saint-Porphyre dans le quartier d’Al-Zaytoun au sud de Ghaza, qui a fait au moins huit martyrs et des dizaines de blessés, a précisé la même source.

Des sources locales, citées par la l’agence WAFA, ont indiqué que “le bombardement sioniste a entrainé l’effondrement complet du bâtiment du Conseil des intendants de l’église qui abritait un certain nombre de familles palestiniennes, chrétiennes et musulmanes, qui se sont réfugiées dans l’église à la recherche d’un endroit sûr”.

Le Patriarcat orthodoxe d’El-Qods occupée a condamné “avec la plus grande fermeté” la frappe aérienne de l’armée l’occupation sioniste qui a touché l’enceinte de son église dans la ville de Ghaza, selon un communiqué publié sur son site officiel.

“Le Patriarcat souligne que cibler les églises et leurs institutions, ainsi que les abris qu’ils fournissent pour protéger les citoyens innocents, en particulier les enfants et les femmes qui ont perdu leurs maisons” en raison des frappes aériennes sionistes sur les zones résidentielles au cours des treize derniers jours, constitue “un crime de guerre qui ne peut être ignoré”, a-t-il ajouté.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé jeudi que le bilan des victimes de l’agression sioniste contre Ghaza et la Cisjordanie occupées s’est alourdi à 3.569 martyrs et plus de 13.200 blessés.