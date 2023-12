Au moins 800 000 Palestiniens du nord de la bande de Gaza n’ont pas accès aux services de santé

“Au total, au moins 800 000 Palestiniens vivant dans la partie nord de la bande de Gaza sont actuellement sans couverture sanitaire”, a déclaré mercredi le ministère de la Santé basé à Gaza.

Le ministère a mis en garde contre ce qu’il a qualifié “d’actes de génocide commis par Israël dans le nord de la bande de Gaza”.

“L’occupation israélienne vise délibérément à saper les infrastructures de santé dans le nord de Gaza”, a fait savoir Ashraf Al-Qudra, porte-parole du ministère, dans un post sur X.

La capacité de l’hôpital Al-Ahli dans la ville de Gaza a été dépassée en raison du grand nombre de blessés transférés vers l’établissement, a ajouté mercredi Al-Qudra dans un autre communiqué, appelant à un soutien international et à une protection contre l’intensification des bombardements israéliens.

Le ministère a indiqué mardi que plus de 400 000 Palestiniens du nord de Gaza étaient désormais totalement privés de services médicaux alors que le génocide contre le peuple palestinien se poursuit.

Israël a repris vendredi dernier, son offensive militaire sur la bande de Gaza après la fin d’une pause humanitaire qui a duré une semaine avec le mouvement de résistance palestinienne Hamas.

Au moins 16 248 Palestiniens ont été tués et plus de 43 616 autres blessés lors d’attaques aériennes et terrestres incessantes contre l’enclave assiégée depuis le 7 octobre à la suite d’une attaque transfrontalière surprise du Hamas.