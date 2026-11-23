FIAT El Djazaïr a annoncé, lundi dans un communiqué, le lancement officiel de la nouvelle Fiat Grande Panda assemblée à l’usine de Tafraoui (Oran), avec un taux d’intégration locale supérieur à 20%.

Selon l’entreprise, il s’agit du «premier véhicule particulier de l’histoire de l’Algérie produit en CKD +Complete Knock Down+».

Les inscriptions sont non engageantes et s’effectueront uniquement sur le site électronique officiel fiat.dz, et reposent sur «un processus transparent basé sur l’ordre chronologique d’inscription», précise l’entreprise.

La Fiat Grande Panda est proposée à partir de 2.949.000 DA et bénéficie de l’éligibilité au crédit à la consommation, selon le communiqué.

Les clients déjà inscrits pour l’acquisition d’une Fiat 500 seront contactés afin de leur proposer d’être basculés vers le nouveau modèle.

APS