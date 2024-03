Aux aéroports parisiens, passagers bientôt exemptés de cette obligation

C’est devenu une habitude du voyage en avion mais une habitude toujours aussi pénible. On parle évidemment de l’obligation de sortir et de présenter liquides et ordinateurs de son bagage cabine au moment des contrôles de sécurité avant l’embarquement.

Outre cette obligation, il faut également veiller à ce que ces liquides respectent des critères de taille (100 ml) et d’emballage (transparents) sous peine de les voir être confisqués.

Mais cet “irritant” doit bientôt appartenir au passé. Il y a un an, BFM Business indiquait que le groupe ADP, qui exploite notamment les aéroports de Paris, commençait à tester à grande échelle de nouveaux équipements de contrôle. Selon les informations de BFMTV, leur déploiement avance lentement mais sûrement.

8 scanners 3D installés à Roissy et Orly

Ces scanners CT/3D de dernière génération permettent de repérer des explosifs sans avoir à sortir quoi que ce soit d’un bagage. Ils utilisent la tomographie par ordinateur (initialement utilisées dans les hôpitaux). La tomographie est une technique d’imagerie, essentiellement utilisée dans l’imagerie médicale, mais aussi en astrophysique et en mécanique des matériaux. Elle permet de reconstruire le volume d’un objet à partir d’une série de mesures effectuées depuis l’extérieur de cet objet.

Pour Orly et Roissy, l’objectif est ainsi d’avoir 10 scanners opérationnels pour les JO avec 2 machines par terminal. A date, 8 sont installées.

Ces nouvelles machines offrent un gain considérable. “Les résultats sont encourageants, c’est comme si on passait des rayons X à l’IRM”, expliquait à BFM Business, Justine Coutard, directrice de Paris-Orly lors des tests qui ont débuté fin 2022.

“Le gain pour les passagers est clair, le temps de préparation lors du contrôle baisse d’un tiers à 60 secondes. On obtient après analyse moins de fouilles corporelles. On passe de 13% à 8% de fouilles manuelles”, poursuivait la responsable.

“Les possibilités techniques sont impressionnantes, on peut faire pivoter l’image, l’observer sous tous les angles, “sortir” certains objets de l’image comme l’ordinateur portable afin de mieux pouvoir analyser le reste”, détaille-t-elle.

Avec deux lignes équipées par terminal, il est possible de faire passer près de 30% des passagers sur ces nouveaux appareils, explique-t-on.