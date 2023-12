Averses orageuses sur plusieurs wilayas du pays jusqu’à samedi

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, continueront d’affecter plusieurs wilayas de l’Est et du Centre-Est du pays jusqu’à samedi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS) émis vendredi par l’Office national de météorologie.

Placé en vigilance “Orange”, ce BMS concerne les wilayas de Tizi-Ouzou, Bejaia, Skikda, Annaba, Bouira, El Tarf, Nord de Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras avec une quantité de pluie estimée entre 20 et 30 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 40 mm durant la validité de ce BMS, en cours jusqu’à samedi à 12h00.