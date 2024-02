Bagages cabines: ce qui changera chez Transavia à partir du mois d’avril

La compagnie aérienne Transavia s’aligne sur d’autres compagnies low cost en facturant les bagages cabine. L’option sera facturée au moins 15 euros à partir du 3 avril prochain. Le tarif variera en fonction de la destination.

C’était une des dernières compagnies où les bagages cabine étaient encore gratuits. Transavia va désormais faire payer le droit d’emporter des bagages cabine dans l’avion à partir d’avril, a détaillé jeudi Air France-KLM. Le groupe a souligné qu’il adoptait ainsi une politique déjà en vigueur dans d’autres compagnies à bas coûts, selon RMC.

Des montants différents en fonction de la destination

Esquissée en décembre auprès des analystes financiers, cette mesure concernera les valises de cabine, alors que Transavia faisait jusqu’ici seulement payer les éventuelles valises en soute en sus du tarif de base du billet.

Ce tarif donnera le droit, à partir du 3 avril, d’emporter uniquement un “bagage à main” de petite taille (40x30x20cm), pouvant se glisser sous le siège, a précisé jeudi Transavia à l’AFP. L’option du bagage en cabine sera facturée à partir de 15 euros.

“Le montant variera en fonction de la destination choisie et de la date de réservation”, selon la même source.

Ces bagages ne devront pas excéder 55x35x25cm et 10 kg. A défaut, il faudra s’acquitter du tarif d’un bagage en soute.

Les clients ayant choisi le tarif “MAX”, plus flexible, mais aussi plus cher, “continueront de pouvoir voyager avec un bagage à main (40x30x20cm), un grand bagage cabine (55x35x25cm) et de bénéficier de l’embarquement prioritaire”, selon Transavia.