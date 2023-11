Ballon d’or: découvrez le détail des votes

France Football, qui remet chaque année le Ballon d’or, a dévoilé samedi l’intégralité des votes pour l’édition 2023. Lionel Messi a largement devancé ses concurrents.

Après 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 et 2019 avec le FC Barcelone et 2021 déjà sous les couleurs du PSG, Lionel Messi s’est offert lundi un huitième Ballon d’or. Couronné au théâtre du Châtelet à Paris, celui qui évolue désormais à l’Inter Miami a ajouté une ligne de plus à un palmarès époustouflant.

Sacré champion du monde pour la première fois fin 2022 au Qatar, avec sept buts inscrits au cours du tournoi, dont un doublé en finale, l’Argentin de 36 ans a devancé sur le podium le monstre norvégien Erling Haaland (Manchester City) et le capitaine des Bleus Kylian Mbappé (PSG). Messi a été cité 87 fois sur 92 au premier rang, selon BFMTV.

Mbappé assez loin de Haaland

Ce samedi, les votes des différents pays ont été dévoilés par France Football. Pour rappel, le collège électoral est composé de 92 journalistes issus des 100 premières nations au classement Fifa. Les “performances individuelles” et le “caractère décisif et impressionnant des prétendants” sont les critères les plus importants, devant “l’aspect collectif et les trophées remportés” et “la classe du joueur et son sens du fairplay”.

Au total, Messi a récolté 462 points. Il arrive largement en tête devant Haaland (357 points) et Mbappé (270 points), qui a pris place pour la première fois sur le podium. Kevin De Bruyne (Manchester City) s’empare de la quatrième place avec 100 points. On retrouve ensuite Rodri (Manchester City, 57 points), Vinicius Junior (Real Madrid, 49), Julian Alvarez (Manchester City, 28), Victor Osimhen (Naples, 24), Bernardo Silva (Manchester City, 20) et Luka Modric (Real Madrid, 19).

Le top 10 du Ballon d’or: