Les chefs des diplomaties malienne et russe, Abdoulaye Diop et Sergueï Lavrov, se sont rencontrés à Moscou pour « renforcer la relation bilatérale stratégique » entre les deux pays.

Le ministre malien des affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a salué mercredi 28 février des « avancées considérables » dans le domaine de la sécurité pour son pays, réalisées selon lui grâce à l’aide controversée de la Russie, selon Le Monde. Diop a rencontré mercredi son homologue russe Sergueï Lavrov à Moscou, réitérant ainsi « l’engagement des plus hautes autorités maliennes pour renforcer la relation bilatérale stratégique entre la Russie et le Mali ».

« Cette relation bilatérale stratégique a permis des avancées considérables notamment dans le domaine de la sécurité », a-t-il souligné, en citant notamment la prise par l’armée malienne de la ville de Kidal, bastion de la revendication indépendantiste et enjeu de souveraineté majeur pour l’Etat central.

Les groupes rebelles à dominante touareg ont perdu le contrôle de plusieurs localités du nord du Mali fin 2023 après une offensive de l’armée malienne qui a culminé par la prise de Kidal. « Il faut continuer et renforcer cette coopération militaire avec la Russie, mais aussi avec d’autres partenaires comme la Chine, la Turquie », a lancé Diop, lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre avec Lavrov.

La Russie « tient ses engagements vis-à-vis du Mali »

« La coopération militaire et militaro-technique se déroule de manière active » entre la Russie et le Mali, a confirmé le chef de la diplomatie russe. « Nous voyons que les capacités défensives du Mali se renforcent grâce au travail de nos instructeurs, la formation des militaires maliens en Russie et grâce aux livraisons des équipements [militaires] russes », a assuré Sergueï Lavrov.

Le Mali apprécie aussi « la lecture lucide par la Russie de la situation dans la région », a fait valoir le chef de la diplomatie malienne, accompagné à Moscou par le ministre de la défense du pays. Il a remercié la Russie « qui tient ses engagements vis-à-vis du Mali », notamment sur la fourniture d’aide humanitaire et alimentaire, un aspect que Moscou « va absolument poursuivre », selon Lavrov.