Banque mondiale: Les performances économiques de l’Algérie sont un “modèle de réussite” reconnu

Le vice-président de la Banque mondiale (BM) en charge de la région Moyen Orient et Afrique du Nord (MENA), Osmane Dione, a félicité l’Algérie pour ses performances économiques qui lui ont permis un meilleur reclassement par la Banque, les qualifiant de “modèle de réussite” reconnu à l’international, a indiqué mardi un communiqué du ministère des Finances.

Dione s’exprimait lors d’une audience avec le ministre des Finances, Laaziz Faid, a précisé la même source ajoutant que “cette rencontre a constitué une occasion pour échanger sur les visions des deux parties en matière de développement économique, dans un contexte mondial caractérisé par des crises multiformes”.

Dans ce contexte, le vice-président de la BM a félicité l’Algérie pour “les performances enregistrées et reconnues par la communauté internationale de développement” et qui ont permis récemment un meilleur reclassement de la position de l’Algérie, en les qualifiant “comme modèle de réussite qui mérite d’être partagé avec les autres pays en Afrique et dans la région MENA”.

Dione a souligné à l’occasion “le potentiel dont dispose l’Algérie en tant qu’acteur important dans la région MENA grâce à sa stabilité géopolitique, sa dynamique économique, sa ressource humaine et sa jeunesse, sa position géographique, sa connectivité régionale, son potentiel en tant que hub logistique et son accès aux marchés européens, africains et arabes”, selon le communiqué.

S’agissant des relations de coopération liant l’Algérie à la BM, il a fait part de sa “ferme volonté de donner un nouveau souffle à cette relation et de prendre acte des besoins exprimés par M. Faid en faveur d’une collaboration renforcée, notamment dans les domaines du partage des connaissances, du renforcement des capacités, et du soutien technique”.

Il a exprimé, aussi, la disponibilité de son institution à élargir et approfondir ce partenariat avec l’Algérie, en mettant à profit son large éventail d’instruments d’appuis techniques et de conseils, tout en s’alignant sur les priorités nationales”.

Sur un autre plan, M. Dione a présenté un point de situation sur l’état d’avancement du processus engagé par la BM visant à assurer son évolution et son adaptation aux défis contemporains.

Dans ce sens, il a partagé avec le ministre des Finances sa vision et son plan d’action pour appuyer les pays de la région MENA à l’effet de faire face aux défis auxquels ils sont confrontés, a mentionné le communiqué.

De son côté, M. Faid a présenté au responsable de la BM “la trajectoire empruntée par l’Algérie pour un développement durable et inclusif, guidée par des objectifs réalistes inscrits dans le Plan d’action du Gouvernement et découlant des 54 engagements présidentiels”.