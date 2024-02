Belani rappelle les efforts constants de l’Algérie en faveur de la cause palestinienne

L’Ambassadeur d’Algérie à Ankara, Amar Belani, a rappelé les efforts constants de l’Algérie en faveur de la cause palestinienne, appelant les états membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) à dénoncer les attaques aveugles contre les civils palestiniens.

Dans une déclaration samedi à Istanbul à l’occasion des travaux de la session extraordinaire de la Conférence islamique des ministres de l’Information (OCI), qui s’est tenue sous le thème “Désinformation et hostilités de l’autorité d’occupation israélienne contre les journalistes et les médias dans le territoire palestinien occupé”, M. Belani a rappelé les efforts constants de l’Algérie en faveur de la cause palestinienne, en particulier depuis son élection en qualité de membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU.

Tout en condamnant le ciblage délibéré et systématique des journalistes palestiniens par l’occupation israélienne, le diplomate qui a conduit la délégation algérienne, a exhorté les Etats membres (de l’OCI) à agir collectivement pour lutter contre la désinformation et pour dénoncer les attaques aveugles contre les civils palestiniens.

Le communiqué final de la session extraordinaire de l’OCI a condamné l’agression militaire actuellement menée par (l’entité sioniste), la puissance occupante, contre le peuple palestinien, ainsi que l’oppression systématique, le massacre et le génocide des civils palestiniens dans la Bande de Ghaza, depuis le 7 octobre 2023, et en Cisjordanie occupée, y compris Al-Qods-Est, appelant, à ce titre, à un cessez-le-feu inconditionnel afin d’éviter de nouvelles pertes en vies humaines.

Il a souligné que la seule voie vers la paix et la sécurité passe par la réalisation des droits du peuple palestinien à l’indépendance nationale et à la souveraineté de l’Etat de Palestine, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale et a mis l’accent sur la nécessité de coordonner les efforts des Etats membres pour contrecarrer les tentatives de l’entité sioniste d’occulter les destructions sur le terrain en intimidant les journalistes.

Les ministres de l’Information des Etats membres de l’OCI ont également appelé à l’octroi d’un mandat à l’Unité d’Observation des Médias du Secrétariat général de l’OCI pour élaborer un plan d’action médiatique, en coopération avec les institutions médiatiques de l’OCI et les agences de presse nationales intéressées des Etats membres, en vue de mettre à nu et de contrer la désinformation et la mésinformation sionistes.

Ils ont souligné que la Communauté internationale a le droit de savoir ce qui se passe dans le territoire palestinien, en particulier dans la Bande de Ghaza, et ont insisté sur la nécessité pour la Communauté internationale d’agir immédiatement pour tenir (l’entité sioniste), la puissance occupante, pour responsable de la violation du droit international en ciblant les journalistes, et de prendre des mesures immédiates en vue de protéger tous les journalistes affectés dans la région.

Dans leur communiqué final, les ministres de l’Information des Etats membres de l’OCI ont, en outre, appelé tous les médias et organes de presse internationaux à dénoncer les violations des droits de l’homme commises par l’occupation sioniste et les campagnes menées contre les journalistes.