Berlin accuse Poutine de chercher à “déstabiliser” l’Allemagne

Le ministre allemand de la Défense a accusé dimanche Vladimir Poutine de chercher à “déstabiliser l’Allemagne” – un propos tenu suite à la diffusion depuis la Russie d’échanges confidentiels entre des officiers allemands sur d’éventuelles livraisons d’armes à l’Ukraine.

Berlin cible Moscou après une “très grave” fuite au sein de l’armée allemande. Le ministre de la Défense a accusé dimanche 3 mars Vladimir Poutine de chercher à “déstabiliser l’Allemagne”, à la suite de la diffusion depuis la Russie d’échanges confidentiels entre des officiers allemands sur des livraisons d’armes à l’Ukraine, selon France 24.

“Il s’agit simplement d’utiliser cet enregistrement pour déstabiliser l’Allemagne”, a déclaré Boris Pistorius devant la presse à Berlin. Et il a ajouté: “Il s’agit clairement de saper notre unité (…), de semer la division politique sur le plan intérieur et j’espère sincèrement que (Vladimir) Poutine n’y parviendra pas et que nous resterons unis”.

Le chancelier allemand, Olaf Scholz, a promis samedi une enquête “très approfondie” après la diffusion d’échanges confidentiels au contenu extrêmement embarrassant pour Berlin. Le ministère allemand de la Défense a confirmé qu’une conversation secrète de l’armée de l’air avait bien fait l’objet d’une écoute illégale.

Et, tout en ne donnant pas une validation à 100 %, une porte-parole du ministère a établi un lien assez clair avec la conversation divulguée, en ajoutant: “Nous ne sommes pas en mesure de dire avec certitude si des modifications ont été apportées à la version enregistrée ou transcrite qui circule sur les réseaux sociaux”.