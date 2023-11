Bernard Casoni viré pour racisme anti-maghrébin!

Bernard Casoni a été licencié de son poste d’entraîneur de l’Union sportive Orléans (USO), a fait savoir, lundi 6 novembre, le club de football de National, la troisième division française.

La « rupture anticipée [de son] contrat » a été annoncée dans un très bref communiqué de presse diffusé sur le site Internet du club, selon Le Monde.

Visé par une enquête préliminaire pour provocation à la haine ou à la discrimination raciale et pour injures publiques à caractère raciste ouverte par le parquet d’Orléans, le technicien avait été suspendu par son club le 10 octobre. L’ancien international avait présenté ses excuses deux jours plus tard sur l’antenne de France Bleu Orléans, arguant être « tout sauf raciste », mais il avait admis avoir tenu des « propos déplacés ».

« Humainement, c’est regrettable »

Le 21 septembre, à la veille d’un match entre l’USO et Châteauroux, il avait affirmé, en réponse à une question sur les difficultés de son équipe : « [Les joueurs] ont des trucs où ils excellent. Mais il y a des choses où ce n’est pas suffisant. C’est là où tu dois être plus performant, où tu dois gommer ça. Mon rôle, c’est de leur dire, de leur montrer et de les aider à résoudre les problèmes. Voilà, c’est tout. Je l’ai fait dans tous les clubs où je suis passé, je l’ai fait avec des Maghrébins ! Ils ne sont pas plus cons que des Maghrébins, hein… Je veux dire, voilà, c’est le rôle d’un entraîneur. »

Ex-défenseur de l’Olympique de Marseille (OM), Bernard Casoni, 62 ans, a officié en tant qu’entraîneur plusieurs saisons en Algérie, au Maroc, en Tunisie et en France, à Bastia, Auxerre et Lorient notamment.

« Humainement, pour moi, c’est quelque chose de difficile, parce que je pense (…) qu’il le vit très très mal, parce que, fondamentalement, c’est quelqu’un (…) qui n’est pas du tout ce que l’on a pu ressentir à travers la maladresse de ses propos. Humainement, c’est regrettable », a fait valoir le président du club, Philippe Boutron, lors de l’annonce du successeur de l’ancien entraîneur du MC Alger. Il s’agit de l’ancien technicien de Bourg-en-Bresse et Saint-Brieuc, Karim Mokeddem (49 ans).