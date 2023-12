Biden appelle Israël à protéger la vie des civils à Gaza

Le président américain Joe Biden a appelé Israël à faire plus attention pour ne pas cibler les civils lors de ses attaques en cours contre la bande de Gaza.

C’est ce qu’il a déclaré aux journalistes jeudi, après avoir assisté à un événement dans un centre de recherche médicale du Maryland.

“Je veux qu’Israël se concentre sur la manière de sauver des vies civiles. Ils doivent continuer à poursuivre le Hamas, mais ils doivent faire attention aux civils”, a-t-il martelé.

Mardi, Biden a estimé qu’Israël commençait à perdre le soutien international en raison de ses “bombardements aveugles” sur la bande de Gaza, et a appelé Netanyahu à changer son gouvernement car il “ne veut pas d’une solution à deux États”.

Depuis le début de la guerre israélienne dans la bande de Gaza le 7 octobre, l’administration Biden a fourni à Tel-Aviv le soutien militaire et diplomatique le plus fort possible et a utilisé son « veto » au Conseil de sécurité de l’ONU pour empêcher l’adoption d’un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu permanent dans l’enclave palestinienne.