Biden confond Emmanuel Macron avec “Mitterrand d’Allemagne”!

Joe Biden et les forces de l’esprit. Le président des États-Unis a raconté une anecdote ce dimanche 4 février à Las Vegas, alors qu’il tenait un discours devant des travailleurs de l’hôtellerie avant les primaires démocrates du Nevada qui doivent se tenir ce mardi 6 février.

Joe Biden, âgé de 81 ans, s’est remémoré un moment survenu lors du sommet du G7, qui se tenait en 2021 en Angleterre.

“C’était dans le sud de l’Angleterre et je me suis assis et j’ai dit: ‘l’Amérique est de retour'”, commence-t-il, avant de poursuivre avec une affirmation plus que surprenante. “Et Mitterrand d’Allemagne, je veux dire de France, m’a regardé et m’a dit: ‘Tu sais, pour combien de temps es-tu revenu?”, selon BFMTV.

Ici, le candidat pour un nouveau mandat outre-Atlantique, confond François Mitterrand, président français entre 1981 et 1995 puis mort en 1996, et Emmanuel Macron, qu’il a bel et bien rencontré en 2021 lors de ce sommet anglais, mais également à d’autres multiples reprises.

Comme le rappelle le New York Post, Joe Biden a bel et bien rencontré François Mitterrand. La rencontre a eu lieu en 1988, lorsque celui qui était président de la Commission des affaires européennes aux États-Unis discutait d’un traité sur les armes nucléaires soviétiques avec l’ancien président français.

Bourdes à répétition

Cette nouvelle bourde tombe mal pour Joe Biden, quelques mois seulement avant la présidentielle américaine. Ce dernier, qui ne part pas favori face à Donald Trump à la vue des derniers sondages, doit faire face à de nombreuses moqueries et critiques de ses détracteurs quant a son âge avancé et à ses bévues orales.

Depuis son élection, Joe Biden a en effet multiplié les sorties hasardeuses. En juillet dernier, lors d’un discours donné à Washington, il avait par erreur déclaré que 100 personnes étaient mortes du Covid-19 dans le pays durant la pandémie. Un mois auparavant, il avait également confondu la guerre en Ukraine avec celle en Irak.

Samedi, malgré son grand âge et les critiques, le président américain Joe Biden a remporté haut la main son premier test électoral dans sa quête d’un second mandat à la Maison Blanche, lors de la primaire démocrate en Caroline du Sud, selon des résultats officiels.