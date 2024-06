Biden confus, une séquence très gênante à côté de Brigitte Macron (VIDEO)

A 81 ans, le président américain Joe Biden –candidat à un second mandat- continue de faire parler de lui de par ses innombrables bourdes, et cette fois encore à l’occasion du 80ème anniversaire du débarquement en Normandie (6 juin 1944 – 6 juin 2024).

Jeudi 6 juin 2024, lors de la commémoration du débarquement en Normandie, alors qu’il se trouvait aux côtés d’Emmanuel, Brigitte Macron, et de sa femme, Joe Biden a commis une nouvelle bourde.

Joe Biden s’assoit sur une chaise qui… n’existe pas

Joe Biden a tenu vaillamment les rênes de son pays, malgré quelques petites bourdes, moments d’égarement, ou amnésies passagères qui n’ont pas manqué d’être soulignées par les médias. Elles ont aussi été reprises par Donald Trump, son adversaire pugnace bien décidé à se moquer de celui qu’il surnomme “Sleepy Joe”.

Trump aura de nouveau du grain à moudre. En ce D-Day, Joe Biden a offert une séquence extrêmement gênante qui a déjà fait le tour des réseaux sociaux. On y voit Brigitte Macron debout, à côté de son époux Emmanuel Macron qui serre la main du locataire de la Maison-Blance. Après ce geste, le président US, perdu et confus, s’abaisse pour s’asseoir sur une chaise. L’ennui? Il n’y a pas de chaise, a rapporté le site Closer. C’est sa femme qui le lui signale en lui murmurant quelques mots le plus discrètement possible en cachant sa bouche de la main.