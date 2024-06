Biden “encore” perdu, déboussolé! Réaction instantanée de Giorgia Meloni (VIDEO)

Séquence dévastatrice au G7

Séquence gênante lors du G7. Appelé à faire une “photo de famille” avec les autres dirigeants des pays alliés, Joe Biden a regardé… ailleurs. Un grand moment de difficulté face auquel Emmanuel Macron n’a pas pu cacher son embarras.

Au programme? Le renforcement des relations des différents pays, entre autres. La situation actuelle au Moyen Orient, les migrations, et le sujet des intelligences artificielles sont des sujets qui doivent notamment être abordés. Mais il semblerait que de tels enjeux aient mis Joe Biden face à une grande fatigue. Le président Américain a offert une séquence dévastatrice aux yeux féroces des caméras du monde entier, selon plusieurs médias.

Emmanuel Macron est gêné… mais ne réagit pas

Confronté à une séance photo, ce jeudi 14 juin, le président américain a connu comme un moment… d’absence. Alors que les chefs d’États étaient réunis pour admirer les parachutistes qui sont descendus du ciel en arborant les drapeaux alliés des nations alliés lors de la fameuse cérémonie du drapeau, il a semblé ne pas comprendre ce qui était en train de se passer.

Giorgia Meloni, Emmanuel Macron et les autres dirigeants ont tous applaudi ces militaires tous droits venus du ciel pour rappeler la glorieuse alliance des nations. Tous, sauf Joe Biden. Déboussolé et absent, le locataire de la Maison Blanche regardait dans une autre direction. Faisant fi de ce qui lui faisait face, il a adressé ses salutations et ses félicitations à un autre militaire présent sur le sol, à droite. Observant cette scène de déperdition totale, Emmanuel Macron a offert un sourire gêné à Joe Biden. Mais il ne l’a pas aidé pour autant. C’est la Première ministre de l’Italie qui a finalement fini par porter secours au président américain. Elle l’a gentiment guidé dans la bonne direction.

La secrétaire de la Maison Blanche dénonce une tentative de « nuire » à l’image de Biden

Après la diffusion de cette séquence dramatique pour l’image du concurrent de Donald Trump à la prochaine présidentielle, Andrew Bates, secrétaire de la Maison Blanche, a tenté d’éviter le bad-buzz. Selon lui, les médias tentent à tout prix de « nuire » à l’image du président américain.