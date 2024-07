Biskra: 180 palmiers ravagés par un incendie dans la commune d’Ourlal

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi dans une des palmeraies de la commune d’Ourlal (42 km à l’ouest de Biskra), ravageant 180 palmiers, a-t-on appris auprès de la direction de wilaya de la Protection civile.

Selon cette source, l’incendie, qui n’a pas provoqué de dommages humains, a pris dans une palmeraie de la zone de Dahra (commune d’Ourlal) et occasionné la destruction de 180 palmiers de différentes espèces, 100 troncs de palmiers et des broussailles sur une superficie totale de 4 hectares.

L’intervention rapide des unités de la Protection civile a permis de circonscrire l’incendie et d’éviter sa propagation aux palmeraies voisines, dans un contexte marqué par une hausse importante de la température et des vents violents, a-t-on précisé. Il convient de relever que la lutte contre les flammes a mis à contribution les sapeurs-pompiers de l’unité secondaire de la Protection civile d’Ourlal, soutenus par les éléments de l’unité principale de Biskra, de l’unité secondaire de Tolga et de la colonne mobile mise en place dans cette wilaya.