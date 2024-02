BMS: Alerte pluies orageuses dans différentes wilayas du pays

Un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie annonce «des pluies parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chute de grêle et de rafales de vent sous orage, affecteront jusqu’à jeudi plusieurs wilayas du pays».

Plusieurs régions ont été placées en vigilance «orange», telles que Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran et le nord de Sidi Bel Abbès, avec des quantités de pluies estimées entre 20 et 40 mm durant la validité de ce bulletin.

Ces averses affecteront également les wilayas de Tipasa, Alger, Boumerdès, Aïn Defla, Blida, Médéa et Bouira, avec des quantités estimées entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm.

De même pour Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, le nord de Sétif, Mila et Constantine, qui sont concernées par ce BMS avec des quantités de pluies estimées entre 40 et 60 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 90 mm sur les régions côtières. Depuis quelques jours et après une longue période de sécheresse, on note le retour de la pluie et de la neige sur les montagnes.

Agences