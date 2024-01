BMS: de la neige sur les hauteurs des régions de l’Ouest

Les régions de l’Ouest du pays seront au rendez-vous avec les chutes de neige à partir de ce vendredi soir, a averti un bulletin météorologique spécial (BMS).

Selon un BMS, les neiges s’abattront sur les hauteurs des régions de l’ouest allant de 1200 à 1300 m d’altitude pour atteindre les hauteurs avoisinant les 1100 mètres dans la nuit de vendredi à samedi.

Pour ce qui est des températures, les maximales varieront ce vendredi après-midi entre 14 et 20°C dans les régions côtières, entre 9 et 17°C dans les régions intérieures tandis que le mercure affichera entre 14 et 32 degrés dans les régions du Sud.